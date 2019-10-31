Білий дім завадив Держдепу США засудити агресію Росії в Керченській протоці, - екс-помічник Волкера

Ілюстративне фото (whitehouse.gov)

На тлі мовчання Білого дому тодішній посол США в ООН Ніккі Хейлі засудила поведінку Росії

Білий дім не дозволив держдепартаменту США зробити заяву, яка засуджує захоплення Росією українських військових судів в Керченській протоці у листопаді 2018 року. Про це заявив колишній помічник спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера Крістофер Андерсон, повідомляє The Guardian.

Зазначається, що колишній співробітник Держдепу США дає свідчення в Палаті представників в рамках розслідування про імпічмент президента США Дональда Трампа.

"У той час як мої колеги з державного департаменту швидко підготували заяву, яка засуджує Росію за ескалацію, високопоставлені чиновники в Білому домі цю заяву заблокували", - сказав Андерсон.

"Посол Волкер підготував твіт, що засуджує дії Росії, який я розмістив на його акаунті", - додав він.

Як пише видання, на тлі мовчання Білого дому тодішній посол США в ООН Ніккі Хейлі засудила поведінку Росії, після чого держсекретар Майк Помпео взав з неї приклад. Трамп висловив заклопотаність, але не став звинувачувати Москву.

У листопаді 2018 року Андерсон працював помічником спецпредставника США Курта Волкера.

Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, в Конгресі дав свідчення у справі про імпічмент Трампа директор з європейських справ в Раді національної безпеки США Александер Віндман. Як повідомив чиновник, телефонна розмова між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у липні викликала у нього побоювання. Крім цього він повідомив, що стенограма розмови, опублікована Білим домом, є неповною.

Як відомо, 25 листопада, Росія напала на українському кораблі, в результаті чого були захоплені три українські кораблі і 24 військовослужбовці. Після цього НАТО і ЄС неодноразово закликали РФ звільнити українських моряків.

Відзначимо, що 7 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими у форматі "35 до 35". В рамках обміну в Україну повернулися 24 українські моряки, незаконно затримані Росією в Керченській протоці, а також ще 11 політв'язнів.