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Белый дом помешал Госдепу США осудить агрессию России в Керченском проливе, - экс-помощник Волкера

Новости » В мире     31.10.2019 - 04:37
Белый дом помешал Госдепу США осудить агрессию России в Керченском проливе, - экс-помощник Волкера
Иллюстративное фото (whitehouse.gov)

На фоне молчания Белого дома тогдашний посол США в ООН Никки Хейли осудила поведение России

Белый дом не позволил госдепартаменту США сделать заявление, осуждающее захват Россией украинских военных судов в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом заявил бывший помощник спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера Кристофер Андерсон в Конгрессе в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа, сообщает The Guardian.

Отмечается, что бывший сотрудник Госдепа США дает показания в Палате представителей в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа.

"В то время как мои коллеги из государственного департамента быстро подготовили заявление, осуждающее Россию за эскалацию, высокопоставленные чиновники в Белом доме это заявление заблокировали", - сказал Андерсон.

"Посол Волкер подготовил твит, осуждающий действия России, который я разместил на его аккаунте", - добавил он.

Как пишет издание, на фоне молчания Белого дома тогдашний посол США в ООН Никки Хейли осудила поведение России, после чего госсекретарь Майк Помпео последовал ее примеру. Трамп высказал озабоченность, но не стал обвинять Москву.

В ноябре 2018 года Андерсон работал помощником спецпредставителя США Курта Волкера.

Напомним, во вторник, 29 октября, в Конгрессе дал показания по делу об импичменте Трампа директор по европейским делам в Совете национальной безопасности США Александр Виндман. Как сообщил чиновник, телефонный разговор между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в июле вызвал у него опасения. Кроме этого он сообщил, что стенограмма разговора, опубликованная Белым домом, является неполной.

Как известно, 25 ноября, Россия напала на украинском корабле, в результате чего были захвачены три украинских корабля и 24 военнослужащих. После этого НАТО и ЕС неоднократно призывали РФ освободить украинских моряков.

Отметим, что 7 сентября Украина и Россия провели обмен пленными в формате "35 на 35". В рамках обмена в Украину вернулись 24 украинских моряка, незаконно задержанных Россией в Керченском проливе, а также еще 11 политзаключенных.

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