ru ua
Пн, 07 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Білий дім очікує контакт Байдена і Макрона після переговорів президента Франції в Москві

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 07 лютого 2022 21:58
Білий дім очікує контакт Байдена і Макрона після переговорів президента Франції в Москві Фото: президент Франції Еммануель Макрон і президент США Джо Байден (колаж)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Білий дім очікує новий контакт президента США Джо Байдена зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном після його переговорів з російським лідером Володимиром Путіним. Вони сьогодні проходять в Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

В ході брифінгу Псакі запитали, чи розраховує Білий дім на новий контакт Байдена і Макрона після переговорів президента Франції з Путіним у Москві.

"Ми, зрозуміло, очікуємо (нового контакту - ред.)", - відповіла Псакі.

Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого, у Москві проходить зустріч Макрона і Путіна. На цей момент вона ще не завершилася. Переговори тривають більше ніж п'ять годин. Про перші подробиці зустрічі лідерів Франції та Росії - в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, перед візитом до Росії Макрон подзвонив Джо Байдену.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Еммануель Макрон
NEWS
Запобігти нападу на Україну. Макрон зустрівся з Путіним: перші подробиці
Запобігти нападу на Україну. Макрон зустрівся з Путіним: перші подробиці
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка