Макрон обговорив Україну з Байденом перед візитом до Росії
Президент Франції Емманюель Макрон у неділю, 6 лютого, провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Основною темою бесіди двох лідерів стало обговорення ситуації на кордоні України з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.
"Обидва лідери обговорили дипломатичні зусилля, а також зусилля зі стримування у відповідь на триваюче нарощування сил РФ біля кордонів з Україною", - наголошується в повідомленні.
Білий дім повідомляє, що Байден і Макрон "висловили підтримку суверенітету і територіальній цілісності України". Крім того, президенти двох країн висловили готовність продовжити консультації з союзниками і партнерами.
Раніше ми писали, що Макрон закликав Путіна і Зеленського прискорити мирний процес щодо Донбасу.
Крім того, ми повідомляли, що Макрон приїде в Росію, а потім в Україну.