Белый дом ожидает контакт Байдена и Макрона после переговоров президента Франции в Москве
Белый дом ожидает новый контакт президента США Джо Байдена со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном после его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Они сегодня проходят в Москве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
В ходе брифинга Псаки спросили, рассчитывает ли Белый дом на новый контакт Байдена и Макрона после переговоров президента Франции с Путиным в Москве.
"Мы, разумеется, ожидаем (нового контакта - ред.)", - ответила Псаки.
Напомним, сегодня, 7 февраля, в Москве проходит встреча Макрона и Путина. На данный момент она еще не завершилась. Переговоры продолжаются более пяти часов. О первых подробностях встречи лидеров Франции и России - в материале РБК-Украина.
Отметим, перед визитом в Россию Макрон позвонил Джо Байдену.