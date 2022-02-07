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Белый дом ожидает контакт Байдена и Макрона после переговоров президента Франции в Москве

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Вашингтон, Понедельник 07 февраля 2022 21:58
Белый дом ожидает контакт Байдена и Макрона после переговоров президента Франции в Москве Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден (колаж РБК-Украна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Белый дом ожидает новый контакт президента США Джо Байдена со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном после его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Они сегодня проходят в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

В ходе брифинга Псаки спросили, рассчитывает ли Белый дом на новый контакт Байдена и Макрона после переговоров президента Франции с Путиным в Москве.

"Мы, разумеется, ожидаем (нового контакта - ред.)", - ответила Псаки.

Напомним, сегодня, 7 февраля, в Москве проходит встреча Макрона и Путина. На данный момент она еще не завершилась. Переговоры продолжаются более пяти часов. О первых подробностях встречи лидеров Франции и России - в материале РБК-Украина.

Отметим, перед визитом в Россию Макрон позвонил Джо Байдену.

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