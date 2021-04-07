Білий дім спростував повідомлення про обговорення з союзниками бойкоту Олімпіади в Пекіні

Бойкот зимових Олімпійських Ігор , які пройдуть в Китаї в 2022 році, США не обговорюють із союзниками. Раніше представник Держдепартаменту заявив, що американська влада має намір обговорити цю ідею зі своїми партнерами.

"Наша позиція по Олімпіади 2022 роки не змінилася. Ми не обговорювали і не обговорюємо будь-якої спільний бойкот з союзниками і партнерами", - сказала Дженніфер Псакі.

Нагадаємо, раніше глава прес-служби Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що американська влада розглядають зі своїми союзниками ідею бойкоту зимових Олімпійських ігор 2022 року, які пройдуть в Пекіні. За його словами, причиною цього стали порушення прав людини в Китаї. Пізніше в своєму Twitter він написав, що ніяких рішень не прийнято, тому що "до 2022 року ще далеко".