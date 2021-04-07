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Білий дім спростував повідомлення про обговорення з союзниками бойкоту Олімпіади в Пекіні

Новость на русском → Вашингтон, Середа 07 квітня 2021 21:55
Білий дім спростував повідомлення про обговорення з союзниками бойкоту Олімпіади в Пекіні Фото: прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Бойкот зимових Олімпійських Ігор, які пройдуть в Китаї в 2022 році, США не обговорюють із союзниками. Раніше представник Держдепартаменту заявив, що американська влада має намір обговорити цю ідею зі своїми партнерами.

Про це в ході щоденного брифінгу повідомила прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, передає Reuters.

"Наша позиція по Олімпіади 2022 роки не змінилася. Ми не обговорювали і не обговорюємо будь-якої спільний бойкот з союзниками і партнерами", - сказала Дженніфер Псакі.

Нагадаємо, раніше глава прес-служби Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що американська влада розглядають зі своїми союзниками ідею бойкоту зимових Олімпійських ігор 2022 року, які пройдуть в Пекіні. За його словами, причиною цього стали порушення прав людини в Китаї. Пізніше в своєму Twitter він написав, що ніяких рішень не прийнято, тому що "до 2022 року ще далеко".

Відзначимо, близько 200 правозахисних організацій раніше закликали до бойкоту Олімпіади в Китаї. Причиною послужили доповіді про масові порушення прав людини в Синьцзян-Уйгурському автономному районі. З них випливає, що понад мільйон уйгурів-мусульман містяться в таборах для інтернування.

Нагадаємо, американський сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні закликав бойкотувати Олімпіаду в Пекіні.

Як писало РБК-Україна, у вересні Австралійський інститут стратегічної політики (ASPI), посилаючись на дані супутникових знімків, повідомив про розширення мережі таборів для уйгурів в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

Раніше Міністерство торгівлі США внесло 28 китайських організацій до списку санкцій через порушення прав мусульманської меншини.

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