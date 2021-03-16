У США закликали бойкотувати Олімпіаду в Пекіні
Американський сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні закликав бойкотувати Олімпіаду в Пекіні. Вона відбудеться взимку 2022 року.
Про це повідомляє New York Times.
Ромні зазначив, що необхідний економічний і дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні, а глядачі повинні залишитися вдома, щоб Комуністична партія Китаю не отримала дохід від квитків і готелів.
"Президент повинен запросити китайських дисидентів, релігійних лідерів і представників етнічних меншин представляти нас", - зазначив Ромні.
Нагадаємо, у вересні Австралійський інститут стратегічної політики (ASPI), посилаючись на дані супутникових знімків, повідомив про розширення мережі таборів для уйгурів в Синцзян-Уйгурському автономному районі.
Раніше Міністерство торгівлі США вніс 28 китайських організацій в санкційний список із-за порушень прав мусульманської меншини.