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У США закликали бойкотувати Олімпіаду в Пекіні

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 16 березня 2021 06:40
У США закликали бойкотувати Олімпіаду в Пекіні Фото: прапор Китаю (pixabay)
Автор: Артур Родивилов

Американський сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні закликав бойкотувати Олімпіаду в Пекіні. Вона відбудеться взимку 2022 року.

Про це повідомляє New York Times.

Ромні зазначив, що необхідний економічний і дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні, а глядачі повинні залишитися вдома, щоб Комуністична партія Китаю не отримала дохід від квитків і готелів.

"Президент повинен запросити китайських дисидентів, релігійних лідерів і представників етнічних меншин представляти нас", - зазначив Ромні.

Нагадаємо, у вересні Австралійський інститут стратегічної політики (ASPI), посилаючись на дані супутникових знімків, повідомив про розширення мережі таборів для уйгурів в Синцзян-Уйгурському автономному районі.

Раніше Міністерство торгівлі США вніс 28 китайських організацій в санкційний список із-за порушень прав мусульманської меншини.

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