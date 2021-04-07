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США обговорять бойкот Олімпіади-2022 у Пекіні зі своїми союзниками

Новость на русском → США, Середа 07 квітня 2021 10:51
США обговорять бойкот Олімпіади-2022 у Пекіні зі своїми союзниками Фото: Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Юлія Струк

Влада Сполучених Штатів Америки розглядає ідею бойкоту зимових Олімпійських ігор 2022 року, які пройдуть в Пекіні. США мають намір обговорити цю ідею зі своїми союзниками.

Про це заявив глава прес-служби Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Financial Times.

В ході регулярного брифінгу його запитали, чи розглядає Вашингтон ідею спільного бойкоту Олімпіади в КНР.

"Ми бажаємо обговорити ідею бойкоту з нашими союзниками", - зазначив керівник прес-служби.

Однак пізніше Прайс написав у Twitter, що ніяких рішень не прийнято, тому що "до 2022 року ще далеко".

"Але ми продовжимо тісно консультуватися з союзниками й партнерами, щоб визначити наші спільні проблеми й виробити загальний підхід до КНР", - додав він.

Варто відзначити, що близько 200 правозахисних організацій закликали до бойкоту. Причиною послужили доповіді про масові порушення прав людини в Синьцзян-Уйгурському автономному районі. З них випливає, що понад мільйон уйгурів-мусульман містяться у таборах для інтернування.

Нагадаємо, американський сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні закликав бойкотувати Олімпіаду в Пекіні.

Як писало РБК-Україна, у вересні Австралійський інститут стратегічної політики (ASPI), посилаючись на дані супутникових знімків, повідомив про розширення мережі таборів для уйгурів в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

Раніше Міністерство торгівлі США внесло 28 китайських організацій до списку санкцій через порушення прав мусульманської меншини.

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