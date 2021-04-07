Белый дом опроверг сообщения об обсуждении с союзниками бойкота Олимпиады в Пекине

Бойкот зимних Олимпийских Игр , которые пройдут в Китае в 2022 году, США не обсуждают с союзниками. Ранее представитель Госдепартамента заявил, что американские власти намерены обсудить эту идею со своими партнерами.

"Наша позиция по Олимпиаде 2022 года не изменилась. Мы не обсуждали и не обсуждаем какой-либо совместный бойкот с союзниками и партнерами", - сказала Псаки.

Напомним, ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти рассматривают со своими союзниками идею бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. По его словам, причиной этого стали нарушения прав человека в Китае. Позднее в своем Twitter он написал, что никаких решений не принято, потому что "до 2022 года еще далеко".