ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США запровадили санкції проти 28 організацій Китаю через уйгурів

Новини » Політика    08.10.2019 - 04:40
США запровадили санкції проти 28 організацій Китаю через уйгурів
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Обмеження будуть пов'язані з експортом та реекспортом

Міністерство торгівлі США внесло 28 китайських організацій до санкційного списку через порушення прав мусульманської меншини в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР). Відповідний документ опублікований на сайті Федерального реєстру США.

Уряд Сполучених Штатів визначив згадані організації як такі, що здійснюють діяльністю, яка суперечить зовнішньополітичним інтересам Вашингтона.

"Ці організації залучені до порушення прав людини, високотехнологічного нагляду та масових затримання, які проводить Китай проти уйгурів, казахів та інших представників мусульманської меншини в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі", - йдеться в документі

Обмеження будуть пов'язані з експортом та реекспортом, а також передбачають можливість відмови ліцензування поставок

За даними Управління верховного комісара ООН, у Китаї в таборах для ідеологічної обробки нацменшин - до 1 млн уйгурів.

Нагадаємо, у США підтвердили проведення заключного раунду торгових переговорів з Китаєм, спрямованих на послаблення економічного тиску між країнами, які мають відбутися 10 жовтня

У США підтвердили проведення переговорів з Китаєм В Японії готові підписати торгову угоду з США
Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся