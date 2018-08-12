Китай утримує близько 1 млн уйгурів в таємних таборах, - ООН

Етнічних уйгурів утримують в таборах "ідеологічного перевиховання"

Китайська влада утримує близько 1 млн етнічних уйгурів в таємних таборах. Про це заявила член комітету ООН з ліквідації расової дискримінації Гей МакДугал, передає Reuters.

Зокрема, за даними правозахисної організації Chinese human rights defenders, близько 1 млн уйгурів утримують у так званих таборах ідеологічного перевиховання. У той же час, за словами Гей МакДугал, всього в подібних таборах можуть утримуватися до 2 млн уйгурів та представників інших мусульманських національних меншин.

"Ми глибоко стурбовані численними й вартими довіри повідомленнями про те, що влада Китаю, пояснюючи свої дії боротьбою з релігійним екстремізмом і підтриманням соціальної стабільності, перетворила Сіньцзян-Уйгурський автономний район на щось, що нагадує секретний табір. Це свого роду "зона без прав", - зазначила МакДугал.

Також правозахисники зазначають, що існують закриті табори, де представників нацменшин утримують цілодобово і позбавляють можливості контактувати із зовнішнім світом.

Відзначимо, за офіційною версією Пекіна, такі заходи вжито у зв'язку з тим, що регіон Сіньцзян стикається з серйозною загрозою з боку ісламських бойовиків і сепаратистів, які готують зіткнення між корінною уйгурською меншиною та етнічною ханьською більшістю.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що влада Китаю заборонила називати дітей мусульманськими іменами. Дані заходи торкнулися переважно мусульманських народів, у тому числі не менше 10 млн уйгурів, 1,5 млн. казахів, 150 тис. киргизів, 5000 татар, 4000 таджиків і близько 1000 дунганців.

До цього члени уйгурської меншини, які входять до терористичної організації "Ісламська держава", записали відео з погрозами влаштувати теракти в Китаї.