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"У разі необхідності": Угорщина готова прийняти десятки тисяч біженців з України

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Будапешт, Середа 16 лютого 2022 15:48
"У разі необхідності": Угорщина готова прийняти десятки тисяч біженців з України Фото: Угорщина готова прийняти десятки тисяч біженців з України (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Глава Адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш заявив, що Угорщина може прийняти десятки тисяч потенційних біженців з України, якщо це буде потрібно. При цьому він підкреслив, що його країна зацікавлена в тому, щоб уникнути вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Правила надання притулку зрозумілі, перша безпечна країна повинна надати притулок", - заявив Гуляш.

Раніше Віктор Орбан заявляв, що вторгнення РФ в Україну спричинить за собою тисячі біженців, які захочуть потрапити в Угорщину. При цьому, на його думку, це обрушить економіку країни.

Нагадаємо, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готується до можливого напливу біженців з України у разі вторгнення РФ.

Додамо, що прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявляла, що Литва готова прийняти біженців з України.

Крім того, Естонія також погодилася прийняти українських біженців у разі вторгнення Росії. Країна готова прийняти близько 2 тисяч осіб.

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