Очільниця Єврокомісії пообіцяла притулок потенційним біженцям з України
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила готовність прихистити українських громадян і надати гуманітарну допомогу через вторгнення Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг очільниці Єврокомісії з головою Європейської ради та генеральним секретарем НАТО.
"Ми готові надати притулок біженцям і всю гуманітарну допомогу, яка буде потрібна", – зазначила фон дер Ляйєн.
Президентка Єврокомісії висловила надію, що біженців буде небагато. "Однак, наша готовність є повною, і ласкаво просимо", – додала вона.
Крім того, фон дер Ляйєн анонсувала санкції проти Росії, які матимуть "важкі наслідки". Тиск на тамтешню економіку лише посилюватиметься. ЄС збирається ослабити позиції РФ у галузях, де російські еліти заробляють найбільше.
Фон дер Ляйєн також назвала спільним обов'язком країн Європи протистояти найсерйознішому акту агресії останніх десятиліть.
Нагадаємо, згідно з останніми даними, російські війська пішли на прорив державного кордону в Київській області.
РБК-Україна раніше повідомляло, у Чернігівській області українські війська відбили наступ противника.