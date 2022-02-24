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Очільниця Єврокомісії пообіцяла притулок потенційним біженцям з України

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Брюссель, Четвер 24 лютого 2022 15:26
Очільниця Єврокомісії пообіцяла притулок потенційним біженцям з України Фото: Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Reuters)
Автор: Антон Федорців

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила готовність прихистити українських громадян і надати гуманітарну допомогу через вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг очільниці Єврокомісії з головою Європейської ради та генеральним секретарем НАТО.

"Ми готові надати притулок біженцям і всю гуманітарну допомогу, яка буде потрібна", – зазначила фон дер Ляйєн.

Президентка Єврокомісії висловила надію, що біженців буде небагато. "Однак, наша готовність є повною, і ласкаво просимо", – додала вона.

Крім того, фон дер Ляйєн анонсувала санкції проти Росії, які матимуть "важкі наслідки". Тиск на тамтешню економіку лише посилюватиметься. ЄС збирається ослабити позиції РФ у галузях, де російські еліти заробляють найбільше.

Фон дер Ляйєн також назвала спільним обов'язком країн Європи протистояти найсерйознішому акту агресії останніх десятиліть.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, російські війська пішли на прорив державного кордону в Київській області.

РБК-Україна раніше повідомляло, у Чернігівській області українські війська відбили наступ противника.

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