Bellingcat опублікував розслідування щодо "вагнерівців", а слідство у справі Майдану завершено: новини за 17 листопада

Журналісти видання Bellingcat опублікували розслідування щодо спецоперації по "вагнерівцям", ціни на проїзд у Києві не зміняться до кінця опалювального сезону, слідство у справі Майдану завершено. Детальніше про те, що сталося в середу, 17 листопада - в матеріалах РБК-Україна.

Bellingcat опублікував розслідування про спецоперацію щодо "вагнерівців"

Журналісти видання Bellingcat опублікували своє розслідування про спецоперацію щодо затримання бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", яку готували українські спецслужби. Як з'ясували журналісти, операція готувалася ще з 2014 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bellingcat.

За даними журналістів, до вересня 2019 року Генеральне управління розвідки Міноборони України зібрало особисті дані та контакти понад тисячі колишніх російських найманців, більшість з яких воювали на території України. Щоб затримати "вагнерівців", українські спецслужби вирішили створити фейкову приватну армію, та завербувати найманців до неї. Подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

Ціни на проїзд у Києві не змінять до кінця опалювального сезону, - Кличко

Підвищення плати за проїзд у місті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Внаслідок зростання цін на енергоносії, міська влада компенсувала зі столичного бюджету більше 2 млрд гривень, аби уникнути підвищення тарифів на опалення й гарячу воду. "Тобто, ми поставлені перед вибором, або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд. Бо увесь бюджет столиці ми не можемо пустити тільки на дотації", - сказав Кличко.

Слідство у справі Майдану завершено

Офіс генерального прокурора 17 листопада оголосив про завершення розслідування справи про розстріли на Майдані. Воно тривало близько семи років і кілька разів зупинялося.

Слідство, яке вели спеціальні "майданівські" департаменти Генпрокуратури і Держбюро розслідувань, встановило, що розстріли протестувальників на Майдані 18-20 лютого 2014 року організували 10 вищих державних чиновників і правоохоронців. Всім фігурантам заочно пред'явлено підозру за низкою статей Кримінального кодексу, в тому числі "умисне вбивство" і "вчинення терористичних актів". Їм загрожує довічне ув'язнення. Окрім того, слідство бачить у цій справі і "російський слід". Так, за даними правоохоронців Янукович у момент протистояння на Майдані 11 разів дзвонив російському президенту Володимиру Путіну. Як події будуть розвиватися далі - в матеріалі РБК-Україна.

Школи Києва повертають до очної роботи. Названа офіційна дата

Школи Києва повертають до очної роботи. Місцева влада прийняла рішення повернути учнів за парти з 22 листопада.

"Комісія з надзвичайних ситуації міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Білорусь привиняє постачання електроенергії до України

Білорусь в четвер, 18 листопада, припинить постачання електроенергії до України. Це передбачає встановлений порядок в рамках контрактних відносин.

"Можливість подальшого здійснення поставок електроенергії до України буде розглядатися білоруською стороною з урахуванням технічних можливостей", - повідомили в Міністерстві енергетики Білорусі.

В Україні вводять штрафи за продаж ліків дітям. Рада прийняла закон

Верховна рада України розглянула законопроект про встановлення відповідальності за продаж ліків дітям. Документ прийняли в другому читанні, "за" проголосували 315 нардепів.

Продаж ліків малолітнім дітям, а також їхня доставка кінцевому споживачу-малолітній особі тягнутиме за собою накладення штрафу на особу, яка здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або доставку лікарських засобів кінцевому споживачу, на суму від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6 800 гривень - 13 600 гривень).

Запуск "Північного потоку-2" можуть відкласти до весни 2022 року, - Reuters

Рішення німецького регулятора BNetzA призупинити процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" може вплинути на терміни його запуску. Очікується, що газогін не запрацює до весни 2022 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

"Я очікую, що запуск "Північного потоку-2" може бути відтермінований до березня 2022 року", - сказало джерело Reuters в німецькому уряді.

Збірна України отримала повноцінного головного тренера

В середу, 18 листопада, відбулось засідання виконкому Української асоціації футболу під час якого було обрано головного тренера національної збірної країни. Ним став колишній виконувач обов’язків Олександр Петраков.

Президент УАФ Андрій Павелко запропонував Петракову посаду на строк до 30 грудня 2022 року. Саме тоді завершується чемпіонат світу в Катарі. Водночас новий головний тренер збірної має можливість продовжити контракт до 30 липня 2024 року - на цикл відбору й фінальної частини Євро-2024.

Україну накриє холодним фронтом з дощем і мокрим снігом

Погода в Україні сильно зіпсується в наступні кілька днів. Синоптики прогнозують, що вже сьогодні, 18 листопада, в деяких районах випаде перший мокрий сніг і задощить, а 19-20-го числа погода остаточно зіпсується.

Що буде з погодою в країні до кінця тижня, і чи чекати прояснення - читайте в матеріалі Styler.