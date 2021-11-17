Bellingcat опублікував розслідування про спецоперацію щодо "вагнерівців"

Журналісти видання Bellingcat опублікували своє розслідування про спецоперацію щодо затримання бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", яку готували українські спецслужби. Як з'ясували журналісти, операція готувалася ще з 2014 року.

За даними журналістів, до вересня 2019 року Генеральне управління розвідки Міноборони України зібрало особисті дані та контакти понад тисячі колишніх російських найманців, більшість з яких воювали на території України.

Щоб затримати "вагнерівців", українські спецслужби вирішили створити фейкову приватну армію, та завербувати найманців до неї. До цього були залучені колишній спецпризначенець, який зіграв вербувальника, а також завербований "кріт" в російській розвідці. Участь у підготовці спецоперації, за даними Bellingcat, брала й СБУ.

Загалом було відібрано 180 бойовиків, яких розділили на чотири підрозділи приблизно по 40 найманців в кожному. Перевезти першу групу з 33 найманців планували через Мінськ, а для посадки літака в Києві було обрано два варіанти: серцевий напад у пасажира та повідомлення про можливий теракт.

Журналісти пишуть, що про підготовку спецоперації, яка отримала назву "Авеню" президенту Володимиру Зеленському повідомили 15 червня 2020 року, а вже 26 червня того ж року він погодив її проведення та попросив показати детальний план. Цей план був підготовлений та погоджений 1 липня 2020 року. Затримання планувалося на 25 липня. Однак тодішній керівник ГУР та Офіс президента не змогли підтвердити чи заперечити цю інформацію.

Крім того, як йдеться у розслідуванні, за словами колишнього очільника ГУР МО Василя Бурби, Офіс президента нібито просив відтермінувати затримання найманців на декілька днів, щоб не зірвати початок перемир'я на Донбасі, яке було заплановане на 27 липня 2020 року. Спецслужби нібито спочатку не погоджувалися, але все ж перенесли терміни. Однак цю інформацію журналісти також не змогли незалежно підтвердити.