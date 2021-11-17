Слідство у справі Майдану завершено. Чому це важливо і що буде далі

Офіс генерального прокурора 17 листопада оголосив про завершення розслідування справи про розстріли на Майдані. Воно тривало близько семи років і кілька разів зупинялося.

Що значить ця справа і як події будуть розвиватися далі, - нижче в матеріалі РБК-Україна.

Кримінальне провадження, що стосується масових вбивств на вулиці Інститутській, прокуратура відкрила ще в лютому 2014 року. Всі наступні роки воно знаходилося в "підвішеному стані".

В першу чергу, через те, що всі основні фігуранти справи на чолі з екс-президентом Віктором Януковичем втекли до Росії і не виявляли бажання співпрацювати зі слідством. Також ускладнювали справу численні експертизи, велика кількість постраждалих та свідків, пертурбації в українській правоохоронній системі та проблеми заочного судочинства.

Останню проблему вдалося вирішити тільки в квітні поточного року. Верховна рада дозволила заочно судити навіть тих підозрюваних, хто не оголошений у міжнародний розшук Інтерполу. Це "розв'язало руки" українським правоохоронцям.

Слід зазначити, що організація міжнародної поліції принципово відмовляється оголошувати в розшук українських екс-чиновників. Пояснює вона це тим, що не уповноважена втручатися в "політичні справи".

Десятка підозрюваних

Слідство, яке вели спеціальні "майданівські" департаменти Генпрокуратури і Держбюро розслідувань, встановило, що розстріли протестувальників на Майдані 18-20 лютого 2014 року організували 10 вищих державних чиновників і правоохоронців.

Це Віктор Янукович, колишній міністр оборони Павло Лебедєв, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, його заступник з громадської безпеки Віталій Ратушняк, начальник управління міліції в Києві Валерій Мазан, його заступник з громадської безпеки Петро Федчук, командувач Внутрішніми військами Станіслав Шуляк, командир полку "Беркут" Сергій Кусюк, а також глава СБУ Олександр Якименко і його заступник голови Володимир Тоцький.

Всі вони переховуються в Росії, а Кусюк і Федчук і зовсім влаштувалися працювати в російську міліцію і продовжують розганяти мітинги незгодних, але вже в Москві.

"Такі дії колишнього президента і екс-керівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині міста Києва, в тому числі до заподіяння смерті 67 цивільним особам. Всього постраждали 887 цивільних осіб і 132 правоохоронці. Завдано майнової шкоди на суму понад 16 мільйонів гривень", - встановило слідство.

Всім фігурантам заочно пред'явлено підозру за низкою статей Кримінального кодексу, в тому числі "умисне вбивство" і "вчинення терористичних актів". Їм загрожує довічне ув'язнення.

Кримінальна справа налічує 1019 епізодів злочинних дій, які розписані в 1500 томах. Прокурори та слідчі провели понад 4500 допитів, близько 1000 слідчих експериментів, а також понад 3500 судово-медичних, балістичних, комплексних, цитологічних, хімічних експертиз.

Більше того, слідство бачить у цій справі і "російський слід". Так, за даними правоохоронців Янукович у момент протистояння на Майдані 11 разів дзвонив російському президенту Володимиру Путіну. Також постійно на зв'язку з російськими колегами під час протестів у Києві були екс-глава МВС Захарченко і колишній голова СБУ Якименко.

"Де ці люди зараз? Всі вони в бігах. В гостях у нашого північного сусіда. Вони там не випадково. І зовсім невипадково РФ їх оберігає", - зазначила генпрокурора Ірина Венедіктова.

Що далі

Після ознайомлення захисту Януковича з матеріалами справи його направлять до суду. Адвокат екс-президента Віталій Сердюк вже зазначив, що захист чекає з нетерпінням цього моменту, щоб розбити звинувачення прокуратури.

"Відкритий розгляд (у суді, - ред.) справи Майдану дозволить суспільству самостійно дати оцінку брехливим, політичним звинуваченням на адресу президента Віктора Януковича", - написав він у Facebook.

Адвокат також натякає, що ніякого наказу Януковича "про розстріл Майдану" немає і слідство не може його пред'явити. Прокуратура у свою чергу каже, що намагалася екстрадувати Януковича з РФ або отримати свідчення від нього, але всякий раз отримувала відмову.

Справа щодо екс-президента важлива тим, що ставить крапку в дискусіях про винуватців і організаторів розстрілів протестувальників у лютому 2014 року. Ймовірних виконавців цього злочину - двох бійців зі спецпідрозділу "Беркут" і двох - з "Омеги" - вже судять очно в київських судах. Вирок щодо "беркутівців" сторона обвинувачення очікує вже в першій половині наступного року.

Заочний судовий розгляд щодо ймовірних організаторів цього злочину дозволить розставити всі крапки над "і" в цій історії. А також дасть постраждалим можливість отримати сатисфакцію.

"Це можливість відшкодувати збитки за рахунок арештованого майна обвинувачених на мільярди гривень. А головне - запобігання подальшим маніпуляціям по темі Майдану, хто вбив учасників акцій протесту, ким це було організовано і чи не було це "державним переворотом", як у нас в країні політики люблять з цього приводу виступати", - сказав керівник департаменту Офісу генпрокурора у справах Майдану Олексій Донський.

Втім, враховуючи дефіцит суддів в країні та їх завантаженість, розраховувати на швидкий вирок у справі Януковича і його соратників не доводиться. Це проект швидше на найближче десятиліття.