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Підозрюваним у справі Майдану загрожує довічне. Але Росія їх не видасть, - Венедіктова

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Київ, Середа 17 листопада 2021 15:50
Підозрюваним у справі Майдану загрожує довічне. Але Росія їх не видасть, - Венедіктова Фото: Ірина Венедіктова, генпрокурор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Колишньому президенту Віктору Януковичу та дев'ятьом підозрюваним по так званій справі Майдану загрожує довічне покарання в Україні. Однак всі вони перебувають за межами держави, зокрема, переховуються на території Росії.

Про це сказала генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг.

За словами генпрокурора, наразі зрозуміло, що Росія не видасть українським правоохоронцям фігурантів справи Майдану.

"Де ці люди зараз? Всі вони в бігах. В гостях у нашого північного сусіда. Вони там не випадково. І зовсім невипадково РФ їх оберігає. Навіть, якщо підозрюваних не видадуть для притягнення до відповідальності в Україні, а ми всі розуміємо, що сьогодні та завтра нам їх ніхто не видасть...", - сказала вона.

Водночас Венедіктова зазначила, що вирок суду все одно має бути виконано.

"На території якої держави він буде виконаний - ми подивимося. Але ми будемо працювати, щоб ці люди відповіли по всій суворості закону", - додала генпрокурор.

Зазначимо, мова йде про справу щодо спроби утримання влади президентом-втікачем Януковичем у 2013-2014 роках. Він у змові з ще дев'ятьма посадовцями, зокрема главами МВС та СБУ, організував злочинні дії щодо протестувальників, в результаті яких загинули 80 та постраждали майже 1000 людей.

Нагадаємо, раніше Венедіктова назвала імена десяти підозрюваних у справі Майдану.

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Генеральна прокуратура України Майдан Янукович Ірина Венедіктова
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