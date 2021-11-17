Офіс генпрокурора назвав імена 10 підозрюваних по справі Майдану
Фото: Офіс генпрокурора назвав імена 10 підозрюваних по справі Майдану (Віталій Носач, РБК-Україна)
Офіс генерального прокурора розкрив імена підозрюваних по справі Майдану. Їх звинувачують в придушенні акцій протесту, що призвело до жертв серед мітингувальників.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального прокурора України Ірини Венедіктової.
За словами Венедіктової, в списку підозрюваних :
- четвертий президент України Віктор Янукович;
- міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко;
- заступник голови МВС Віктор Ратушняк;
- начальник УМВС у Києві та Київській області Валерій Мазан;
- командувач Внутрішніх військ МВС Сергій Шуляк;
- командир "Беркута" в Києві Сергій Кусюк;
- начальник міліції громадської безпеки у Києві Петр Федчук;
- міністр оборони України Павло Лебедєв;
- голова СБУ Олександр Якименко;
- заступник голови СБУ Володимир Тоцький.
Генеральний прокурор відзначила, що підозрювані вдалися до придушення акції протесту з метою утримання влади.
"Їх дії призвели до масових жертв серед мітингувальників. Вбито 67 учасників акції, 13 правоохоронців. Постраждали 877 цивільних та 132 працівники правоохоронних органів", - додала Венедіктова.