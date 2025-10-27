ua en ru
Белгородская дамба - повреждена: где находится водохранилище и что о нем известно

Понедельник 27 октября 2025 12:22
UA EN RU
Белгородская дамба - повреждена: где находится водохранилище и что о нем известно В РФ была повреждена дамба Белгородского водохранилища (фото: росСМИ)
Автор: Ирина Костенко

Недавно стало известно о повреждении Силами беспилотных систем ВСУ дамбы Белгородского водохранилища в РФ. Однако где именно оно расположено и какую емкость имеет, знают не все.

Подробнее об этом водохранилище - его месторасположении, вместительности, притоках и назначении, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Где находится Белгородское водохранилище

Белгородское водохранилище расположено на реке Северский Донец в РФ - в пределах Белгородского и Шебекинского районов Белгородской области страны-агрессора.

Оно было построено в 1985 году:

  • для надежного водоснабжения Белгородского промышленного узла;
  • для улучшения санитарного состояния вод реки Северский Донец.

Белгородская дамба - повреждена: где находится водохранилище и что о нем известноМесторасположение водохранилища (карта: google.com/maps)

Створ плотины этого водохранилища расположен вблизи села Безлюдовка в Шебекинском районе.

Белгородская дамба - повреждена: где находится водохранилище и что о нем известноБелгородское водохранилище в РФ (карта: google.com/maps)

Что известно о емкости водохранилища и его притоках

Полная емкость Белгородского водохранилища составляет 76 млн м³ - при нормальном подпертом уровне или НПУ (114,5 м). При этом водосборная площадь до створа водохранилища - 2520 км².

Его длина (при НПУ) - 25 км. Ширина - от нескольких сотен метров до 3 км (в среднем - 1 км). Площадь зеркала (при НПУ) - 23 км².

Максимальная глубина водохранилища вблизи плотины - 14 м, а средняя расчетная глубина - 3,3 м.

Между тем общая длина береговой линии составляет 85 км.

Кроме того, в Белгородское водохранилище впадают следующие притоки:

  • река Топлинка;
  • река Разумная;
  • река Везелка.

Белгородская дамба - повреждена: где находится водохранилище и что о нем известноДорога вдоль водохранилища (google.com/maps/place/Георгий Владыкин)

Насколько важно Белгородское водохранилище

В целом за годы существования Белгородского водохранилища его проектное назначение - водоснабжение Белгородского промышленного узла - оказалось невостребованным.

Это объясняется тем, что:

  • использование воды для питьевого водоснабжения населения на 100% осуществляется из подземных источников;
  • в промышленности вода водохранилища не используется.

Учитывая такую ситуацию, Белгородское водохранилище стало скорее объектом рекреационной деятельности.

Белгородская дамба - повреждена: где находится водохранилище и что о нем известноВодохранилище осенью (фото: google.com/maps/place/Александр Голованов)

Что известно об атаке водохранилища

Напомним, в ночь на субботу, 25 октября, российские СМИ и местные паблики начали сообщать, будто бы украинские войска атаковали плотину Белгородского водохранилища ракетами HIMARS.

Отмечалось, якобы в результате прилета были повреждены несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень дамбы.

При этом после обследования гидротехнического объекта было якобы установлено, что целостность плотины Белгородского водохранилища - не нарушена, а угрозы затопления ближайшим населенным пунктам - нет.

На следующий день в СМИ появилась информация, что в ночь на 26 октября Белгородскую дамбу атаковали дроны, в результате чего была повреждена плотина (что повлекло резкое поднятие воды в реке Северский Донец).

Белгородская дамба - повреждена: где находится водохранилище и что о нем известноПовреждение дамбы водохранилища (фото: росСМИ)

Утром уровень воды упал более чем на метр (плотина получила серьезные повреждения и начала активно пропускать поток). В течение дня атаки на нее продолжались.

Сообщалось также, что в районе села Графовка и ниже по течению Северского Донца подтопило блиндажи, где находились российские военные (под угрозой оказались 4 бригады РФ на Волчанском направлении).

Впоследствии местные власти подтвердили подтопление 10 участков в Шебекинском округе и объявили эвакуацию населения.

Согласно предварительным данным, удар по плотине мог фактически отрезать часть российских войск от снабжения и переправ, усложнив их боевые действия на этом направлении.

Вечером 26 октября командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди подтвердил, что "птицы" 1 отдельного центра СБС (трансформированный 14 полк СБС) нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища, в результате чего оно "дало трещину".

Кроме того, о ситуации на Волчанском направлении и как прорыв дамбы сыграл против россиян рассказали в 16 армейском корпусе ВСУ.

Позже стало известно, что последствия ударов по Белгородской дамбе уже видно из космоса - в сети опубликовали соответствующие спутниковые снимки.

При подготовке материала были использованы следующие источники: uk.wikipedia.org, Google Maps.

