Білгород, а не Бєлгород: Украина вернет украинские названия иностранным городам, - Сибига

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

"Мы будем возвращать в национальном употреблении названия украинского происхождения иностранным топонимам. Ведь мы в Украине говорим Берестя, а не Брест. Білгород, а не Бєлгород. Доброчин, а не Дебрецен. Этот список можно продолжать, - пишет министр.

Сибига отметил, что использование украинских является суверенным национальным правом Украины, которое к тому же соответствует действующему законодательству. Тем более это определено законодательством.

По словам министра, МИД Украины будет той институцией, которая инициирует правильные шаги для "систематизации национального употребления названий украинского происхождения для иностранных топонимов.

Сибига подчеркнул, что речь идет именно об использовании названий в Украине. Он добавил: "Мы никому ничего не навязываем".

"Другие государства и международные организации имеют свои географические комиссии, которые составляют соответствующие реестры. Такую работу пора провести и в нашем государстве. Вскоре будем инициировать профессиональное обсуждение, широкую общественную дискуссию и межведомственную подготовку необходимых шагов", - анонсировал глава МИД.

Изменение правописания названий украинских городов за рубежом

Кроме вышеуказанного, Сибига рассказал случай об одной из стран, которая обратилась к Украине указав неправильное правописание названия украинской столицы.

"Недавно мне на стол принесли ноту иностранного государства, которой она к нам обращалась по какому-то вопросу. Я начал читать текст, пока не дошел до слова "Kiev". Дальше уже не читал. Распорядился: "Вернуть без рассмотрения и больше не принимать", - рассказал министр.

Он подчеркнул, что сначала надо изучить правописание названий украинских городов, а уже потом "возобновлять заверения в глубоком уважении".

Сибига добавил, что то же касается и других украинских топонимов, которые должны соответствовать украинской, а не русской транслитерации. В частности: Odesa, Lviv, Chernihiv, Kharkiv и другие.

Он сообщил, что МИД системно работает над исправлением неправильного написания украинских топонимов всюду по миру. В частности, речь идет об онлайн-ресурсах, медиа, транспорте, публичных местах, государственных органах, искусстве и других сферах.

"И мы уже достигли успехов на этом пути. Крупнейшие мировые медиа, среди которых AP, BBC, the Guardian, ARD и многие другие, транспортные компании, в частности Air France и другие, сотни аэропортов по миру, правительства - Германии и других стран - международные организации и другие уже поменяли правила написания украинских городов на корректные транслитерации с украинского языка", - говорится в сообщении.

Резюмируя Сибига добавил, что как в случае с исправлением некорректного использования иностранцами названий наших городов, так и в случае перехода на украинские названия иностранных топонимов - «это прежде всего об уважении».

"Точнее, наше самоуважение как государства. Другие будут уважать нас только если мы будем уважать самих себя", - написал глава МИД.