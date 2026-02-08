ua en ru
Покушение на генерала ГРУ Алексеева: журналист рассказал о неожиданном повороте

Россия, Воскресенье 08 февраля 2026 22:30
Покушение на генерала ГРУ Алексеева: журналист рассказал о неожиданном повороте Фото: в деле о покушении на Алексеева появился неожиданный фигурант из самой ФСБ (24.tv)
Автор: Сергей Козачук

В России заявили о задержании подозреваемых в покушении на заместителя начальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Среди задержанных - уроженец Украины и сотрудник структуры, обслуживающей ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC и пост журналиста-расследователя издания Bellingcat Христо Грозева.

Читайте также: Украина не причастна к покушению на генерала Алексеева, - Сибига

Фигуранты и детали задержания

По материалам издания, российские силовики заявляют, что исполнителем покушения является 66-летний Любомир Корба.

Его задержали в Дубае и экспортировали в РФ. По версии следствия, Корба - уроженец Тернопольской области, который якобы приехал в Москву в конце 2025 года "по заданию спецслужб Украины для совершения теракта".

Второй фигурант - 67-летний В. Васин, которого схватили в Москве. Христо Грозев обратил внимание на специфическое место работы этого подозреваемого.

"Один из них - 66-летний мужчина украинского происхождения, задержанный в Дубае, а другой - 67-летний В. Васин - работает в компании ФСБ, которая производит средства наблюдения. Неожиданный поворот сюжета", - отметил журналист.

Версия о "внутренних разборках"

Украинская сторона официально отвергает обвинения Кремля. Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Киев не имеет никакого отношения к инциденту.

В то же время западные медиа, в частности Washington Post, предполагают, что покушение может быть следствием конфликтов внутри российских элит.

"Гораздо вероятнее, что покушение на Алексеева - это внутренние разборки", - отмечают собеседники издания.

Что известно о генерале Алексееве

Напомним, Владимир Алексеев родился 24 апреля 1961 года в селе Голодьки Винницкой области. В 1984 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени В. Ф. Маргелова.

В разные годы занимал руководящие должности в разведывательных структурах Московского и Дальневосточного военных округов, а затем возглавил 14-е управление ГРУ Генштаба ВС РФ.

По данным ГУР Украины, генерал-лейтенант был ответственен за разведывательное обеспечение агрессии России против Украины, организацию ракетно-авиационных ударов и участие в подготовке псевдореферендумов на оккупированных территориях.

Утром 6 февраля в Москве было совершено покушение на Владимира Алексеева. Инцидент произошел возле жилого дома на Волоколамском шоссе, где проживает российский военачальник. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину в момент, когда тот направлялся к подъезду, после чего скрылся.

Также командир полка "Азов" Денис "Редис" Прокопенко сообщил, что Алексеев ранее участвовал в переговорах с украинскими защитниками "Азовстали" и гарантировал им надлежащие условия пребывания в плену.

