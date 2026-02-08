Покушение на генерала ГРУ Алексеева: журналист рассказал о неожиданном повороте

В России заявили о задержании подозреваемых в покушении на заместителя начальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Среди задержанных - уроженец Украины и сотрудник структуры, обслуживающей ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC и пост журналиста-расследователя издания Bellingcat Христо Грозева.

Фигуранты и детали задержания

По материалам издания, российские силовики заявляют, что исполнителем покушения является 66-летний Любомир Корба.

Его задержали в Дубае и экспортировали в РФ. По версии следствия, Корба - уроженец Тернопольской области, который якобы приехал в Москву в конце 2025 года "по заданию спецслужб Украины для совершения теракта".

Второй фигурант - 67-летний В. Васин, которого схватили в Москве. Христо Грозев обратил внимание на специфическое место работы этого подозреваемого.

"Один из них - 66-летний мужчина украинского происхождения, задержанный в Дубае, а другой - 67-летний В. Васин - работает в компании ФСБ, которая производит средства наблюдения. Неожиданный поворот сюжета", - отметил журналист.

Версия о "внутренних разборках"

Украинская сторона официально отвергает обвинения Кремля. Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Киев не имеет никакого отношения к инциденту.

В то же время западные медиа, в частности Washington Post, предполагают, что покушение может быть следствием конфликтов внутри российских элит.

"Гораздо вероятнее, что покушение на Алексеева - это внутренние разборки", - отмечают собеседники издания.