RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В российском Белгороде снова масштабный блэкаут: что известно на этот раз

Иллюстративное фото: Белгород сидит без света (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В российском Белгороде снова блэкаут - света нет в ряде районов города. По некоторым данным, также есть сильные перебои с водоснабжением и интернетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и губернатора российской области Вячеслава Гладкова.

Российские каналы заявляют, что якобы был нанесен "ракетный удар" по подстанции "Луч" в городе. Подстанция горит, а тем временем в большинстве районов города масштабные перебои с электроэнергией.

Россияне выложили в сеть много фото и видео, на которых показан момент взрыва на подстанцию и отключение света. По некоторым данным, после взрыва начались также проблемы с водоснабжением, и кое-где нет и интернета.

Факт отсутствия электроэнергии подтвердил губернатор Белгородской области Гладков. Он заявил, что нет света в большинстве районов Белгорода и неопределенном количестве населенных пунктов области.

"Есть повреждения энергетики. Сейчас все аварийные бригады выехали на место. Сам еду к месту прилета - сейчас разберемся с тем, что произошло", - заверил он.

 

Напомним, что впервые в тотальный блэкаут Белгород и часть области отправили 28 сентября. Тогда были атакованы Белгородская ТЭЦ и подстанция "Луч". Вернуть свет в город россиянам удалось только 30 сентября.

Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет слабой и будет реагировать на российские атаки на энергетику. Любая атака на энергетику Украины приведет к тому, что будет такая же атака на энергетику РФ. А попытка обесточить Киев приведет к обесточиванию Москвы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белгородская областьБелгород