В российском Белгороде снова масштабный блэкаут: что известно на этот раз

Российские каналы заявляют, что якобы был нанесен "ракетный удар" по подстанции "Луч" в городе. Подстанция горит, а тем временем в большинстве районов города масштабные перебои с электроэнергией.

Россияне выложили в сеть много фото и видео, на которых показан момент взрыва на подстанцию и отключение света. По некоторым данным, после взрыва начались также проблемы с водоснабжением, и кое-где нет и интернета.

Факт отсутствия электроэнергии подтвердил губернатор Белгородской области Гладков. Он заявил, что нет света в большинстве районов Белгорода и неопределенном количестве населенных пунктов области.

"Есть повреждения энергетики. Сейчас все аварийные бригады выехали на место. Сам еду к месту прилета - сейчас разберемся с тем, что произошло", - заверил он.