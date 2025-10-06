Удар по ТЭС в Белгороде оставил без электроэнергии 40 тысяч жителей

В российском Белгороде после удара по теплоэлектростанции без света остались десятки тысяч жителей. На восстановление понадобится много времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Геннадия Гладкова .

"Объем работ будет большим. Сейчас все вместе выполняем эти задачи", - добавил губернатор.

Гладков добавил, что на местах повреждений работают аварийные бригады. Они планируют восстановить электроснабжение к утру, 6 октября.

В настоящий момент без электроэнергии почти 40 тысяч жителей.

По его словам, в результате ночного обстрела Белгорода зафиксированы существенные повреждения электроснабжения в 7 муниципальных образованиях.

Блэкауты в России

Вечером 4 октября в Белгороде прогремел мощный взрыв и вспыхнул пожар на местной ТЭС "Луч".

По словам очевидцев, по объекту был нанесен ракетный удар. В городе полностью отсутствует электроэнергия и наблюдаются перебои с водоснабжением и интернетом.

Это уже второй блэкаут в Белгороде и области за последнюю неделю. В предыдущий раз ТЭС была поражена ракетами 28 сентября.

Тогда город и ряд населенных пунктов области также были полностью обесточены.

Добавим, что несколько часов назад ракеты повредили ТЭС в городе Клинцы в Брянской области.