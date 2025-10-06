ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Удар по ТЭС в Белгороде оставил без электроэнергии 40 тысяч жителей

Белгород, Понедельник 06 октября 2025 03:30
UA EN RU
Удар по ТЭС в Белгороде оставил без электроэнергии 40 тысяч жителей Иллюстративное фото: в Белгороде и области серьезные повреждения объектов энергетики (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В российском Белгороде после удара по теплоэлектростанции без света остались десятки тысяч жителей. На восстановление понадобится много времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Геннадия Гладкова.

По его словам, в результате ночного обстрела Белгорода зафиксированы существенные повреждения электроснабжения в 7 муниципальных образованиях.

В настоящий момент без электроэнергии почти 40 тысяч жителей.

Гладков добавил, что на местах повреждений работают аварийные бригады. Они планируют восстановить электроснабжение к утру, 6 октября.

"Объем работ будет большим. Сейчас все вместе выполняем эти задачи", - добавил губернатор.

Блэкауты в России

Вечером 4 октября в Белгороде прогремел мощный взрыв и вспыхнул пожар на местной ТЭС "Луч".

По словам очевидцев, по объекту был нанесен ракетный удар. В городе полностью отсутствует электроэнергия и наблюдаются перебои с водоснабжением и интернетом.

Это уже второй блэкаут в Белгороде и области за последнюю неделю. В предыдущий раз ТЭС была поражена ракетами 28 сентября.

Тогда город и ряд населенных пунктов области также были полностью обесточены.

Добавим, что несколько часов назад ракеты повредили ТЭС в городе Клинцы в Брянской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белгородская область Блэкаут Белгород
Новости
Над Львовом во время атаки пролетали разведывательные спутники Китая, - "Милитарный"
Над Львовом во время атаки пролетали разведывательные спутники Китая, - "Милитарный"
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии