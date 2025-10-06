Россияне жалуются на новую атаку по ТЭЦ в Белгороде: в городе частично пропал свет
В понедельник, 6 октября, в российском Белгороде частично исчез свет. Россияне пожаловались на очередную атаку по ТЭЦ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Так, днем 6 октября в Белгороде частично исчезло электроснабжение после очередной атаки на местную ТЭЦ "Луч". Местные Telegram-каналы сообщают, что якобы были "зафиксированы прилеты ракет", а перед этим власти региона объявляли ракетную опасность.
Очевидцы пишут об отключении света в нескольких районах города. В сети распространяются видео, на которых видно пожар на территории ТЭЦ, над которой поднимается густой дым.
Сейчас официальной информации от Сил обороны Украины по этому событию нет.
Удары по Белгороду: что известно
Напомним, вечером 5 октября в российском Белгороде прогремел взрыв и вспыхнул пожар на местной теплоэлектростанции "Луч".
Из-за атаки в областном центре и окрестных районах возникли масштабные перебои с электроснабжением.
По словам местных властей, в результате ночного обстрела зафиксированы существенные повреждения энергосетей в семи муниципалитетах, без света остались более 40 тысяч жителей.
Стоит добавить, что это уже вторая атака за неделю, после которой Белгород оказался в темноте. Предыдущий удар по ТЭЦ "Луч" произошел 28 сентября, тогда масштабные блэкауты парализовали электро- и водоснабжение в городе.