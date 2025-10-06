Россияне жалуются на новую атаку по ТЭЦ в Белгороде: в городе частично пропал свет

В понедельник, 6 октября, в российском Белгороде частично исчез свет. Россияне пожаловались на очередную атаку по ТЭЦ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Так, днем 6 октября в Белгороде частично исчезло электроснабжение после очередной атаки на местную ТЭЦ "Луч". Местные Telegram-каналы сообщают, что якобы были "зафиксированы прилеты ракет", а перед этим власти региона объявляли ракетную опасность.

Очевидцы пишут об отключении света в нескольких районах города. В сети распространяются видео, на которых видно пожар на территории ТЭЦ, над которой поднимается густой дым.

Сейчас официальной информации от Сил обороны Украины по этому событию нет.