Белгород потерял четверть заправок из-за атак дронов, - СМИ

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В Белгороде и Белгородской агломерации беспилотники массированно атакуют автозаправочные станции. За последние несколько дней под удар попала более четверти всех АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Пепел.Белгород".

Масштаб атак на АЗС По подсчетам журналистов, в период с 19 по 23 июля в Белгороде и близлежащей агломерации дроны атаковали 19 из 71 автозаправки. Таким образом, в результате ударов было поражено 26,7% от общего количества АЗС в городе и пригороде. На многих объектах возникали пожары, повреждены оборудование и заправочная инфраструктура. Фото: карта уроженец АЗС Белгородской агломерации (t.me/belpepel) Взрывы в Белгороде Напомним, российский Белгород и близлежащие районы области в последнее время регулярно находятся под атаками, в результате чего терпят повреждения объекты энергетики, промышленности и инфраструктуры.