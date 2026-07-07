Российский Белгород оказался под ракетной атакой
На территории России под ракетную атаку попал Белгород. На территории города зафиксированы взрывы и пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые каналы.
Официальной информации от российских властей пока нет. Но на распространяющихся в соцсетях видео видно визуально от взрывов.
Также пока неизвестно, каким именно оружием атакован город. Это может быть как HIMARS, так и ракеты типа Фламинго, пишут в российских Телеграмм-каналах.
По предварительной информации, была атакована местная ТЭЦ. В результате часть города оказалась без света.
Также канал "Пепел Белгород" сообщает, что после падения обломков ракеты есть возгорание в жилом доме в Белгородской области. Также, возможно, был атакован местный аэропорт, который из-за постоянных обстрелов не работает.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Контекст новости
Белгород постоянно находится под атаками. В городе почти каждый день прилеты дронов или ракет. Например, в ночь с 3 на 4 июля российский Белгород подвергся ракетной атаке. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет.
А днем ранее ракеты били по Мичуринской ТЭЦ. На месте были зафиксированы масштабные перебои с жизнеобеспечением города.