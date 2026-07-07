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Российский Белгород оказался под ракетной атакой

01:36 07.07.2026 Вт
1 мин
Какая обстановка в Белгороде после ночной атаки?
aimg Филипп Бойко
Российский Белгород оказался под ракетной атакой Фото: пожарные МЧС РФ (Getty Images)
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На территории России под ракетную атаку попал Белгород. На территории города зафиксированы взрывы и пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые каналы.

Официальной информации от российских властей пока нет. Но на распространяющихся в соцсетях видео видно визуально от взрывов.

Также пока неизвестно, каким именно оружием атакован город. Это может быть как HIMARS, так и ракеты типа Фламинго, пишут в российских Телеграмм-каналах.

По предварительной информации, была атакована местная ТЭЦ. В результате часть города оказалась без света.

Также канал "Пепел Белгород" сообщает, что после падения обломков ракеты есть возгорание в жилом доме в Белгородской области. Также, возможно, был атакован местный аэропорт, который из-за постоянных обстрелов не работает.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Контекст новости

Белгород постоянно находится под атаками. В городе почти каждый день прилеты дронов или ракет. Например, в ночь с 3 на 4 июля российский Белгород подвергся ракетной атаке. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет.

А днем ранее ракеты били по Мичуринской ТЭЦ. На месте были зафиксированы масштабные перебои с жизнеобеспечением города.

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