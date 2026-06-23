Ракеты разнесли завод в Белгородской области (фото)
Сегодня, 23 июня, в Белгородской области России сообщили о ракетной атаке - под удар, возможно, попал меловой завод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Astra.
По данным источников, удар был нанесен по Алексеевскому меловому заводу - одному из крупнейших промышленных предприятий района.
Предприятие специализируется на добыче и переработке мела для строительной, химической и других отраслей.
По предварительной информации, завод получил критические повреждения и фактически уничтожен.
Очевидцы делятся в сети кадрами последствий атаки.
"Здание завода во время удара было практически уничтожено", - говорится в комментарии к снимку.
Украина официально не подтверждала нанесение удара. Российские власти также пока не дали никаких комментариев.
Стоит добавить, что это не первая атака на объект - ранее, в июне, завод уже подвергался атаке беспилотников.
Атаки на Белгородскую область
Как известно, Белгородская область, граничащая с Украиной, регулярно подвергается ударам на фоне войны.
Недавно россияне сообщали о взрыве и последующей детонации на складе боеприпасов в регионе - Генштаб Украины подтвердил атаку и заявил о поражении склада в районе Прохоровки.
Также ранее Белгород потрясла серия мощных взрывов. По сообщениям российской стороны, тогда были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
Кроме того, неоднократно сообщалось о ракетных и дронных атаках на Белгород.
В результате них были повреждены тепловая электроцентраль и электроподстанции, что приводило к перебоям с электроснабжением, водоснабжением и отоплением.