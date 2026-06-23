Ракеты разнесли завод в Белгородской области (фото)

Сегодня, 23 июня, в Белгородской области России сообщили о ракетной атаке - под удар, возможно, попал меловой завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Astra .

Стоит добавить, что это не первая атака на объект - ранее, в июне, завод уже подвергался атаке беспилотников.

Украина официально не подтверждала нанесение удара. Российские власти также пока не дали никаких комментариев.

"Здание завода во время удара было практически уничтожено", - говорится в комментарии к снимку.

По предварительной информации, завод получил критические повреждения и фактически уничтожен.

Предприятие специализируется на добыче и переработке мела для строительной, химической и других отраслей.

По данным источников, удар был нанесен по Алексеевскому меловому заводу - одному из крупнейших промышленных предприятий района.

Атаки на Белгородскую область

Как известно, Белгородская область, граничащая с Украиной, регулярно подвергается ударам на фоне войны.

Недавно россияне сообщали о взрыве и последующей детонации на складе боеприпасов в регионе - Генштаб Украины подтвердил атаку и заявил о поражении склада в районе Прохоровки.

Также ранее Белгород потрясла серия мощных взрывов. По сообщениям российской стороны, тогда были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме того, неоднократно сообщалось о ракетных и дронных атаках на Белгород.

В результате них были повреждены тепловая электроцентраль и электроподстанции, что приводило к перебоям с электроснабжением, водоснабжением и отоплением.