Бєлгород втратив чверть заправок через атаки дронів, - ЗМІ

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У Бєлгороді та Бєлгородській агломерації безпілотники масовано атакують автозаправні станції. За останні кілька днів під удар потрапила більш ніж чверть усіх АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Пепел.Бєлгород".

Масштаб атак на АЗС За підрахунками журналістів, у період з 19 по 23 липня в Бєлгороді та прилеглій агломерації дрони атакували 19 із 71 автозаправки. Таким чином, унаслідок ударів було уражено 26,7% від загальної кількості АЗС у місті та передмісті. На багатьох об'єктах виникали пожежі, пошкоджено обладнання та заправну інфраструктуру. Фото: карта ураженик АЗС Бєлгородської агломерації (t.me/belpepel) Вибухи в Бєлгороді Нагадаємо, російський Бєлгород та прилеглі райони області останнім часом регулярно перебувають під атаками, унаслідок чого зазнають пошкоджень об'єкти енергетики, промисловості та інфраструктури.