Бєлгород втратив чверть заправок через атаки дронів, - ЗМІ
У Бєлгороді та Бєлгородській агломерації безпілотники масовано атакують автозаправні станції. За останні кілька днів під удар потрапила більш ніж чверть усіх АЗС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Пепел.Бєлгород".
Масштаб атак на АЗС
За підрахунками журналістів, у період з 19 по 23 липня в Бєлгороді та прилеглій агломерації дрони атакували 19 із 71 автозаправки.
Таким чином, унаслідок ударів було уражено 26,7% від загальної кількості АЗС у місті та передмісті.
На багатьох об'єктах виникали пожежі, пошкоджено обладнання та заправну інфраструктуру.
Фото: карта ураженик АЗС Бєлгородської агломерації (t.me/belpepel)
Вибухи в Бєлгороді
Нагадаємо, російський Бєлгород та прилеглі райони області останнім часом регулярно перебувають під атаками, унаслідок чого зазнають пошкоджень об'єкти енергетики, промисловості та інфраструктури.
Зокрема, у ніч на 7 липня у Бєлгороді знову лунали вибухи та фіксувалися пожежі після чергової ракетної атаки.
Окрім цього, в ніч проти 4 липня через серію вибухів та влучань по місцевій ТЕЦ у місті та агломерації стався тотальний блекаут, унаслідок чого світло зникло майже у всьому Бєлгороді.
Також 23 червня під удар потрапила промислова зона регіону - тоді ракети пошкодили місцевий крейдяний завод.