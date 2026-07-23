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Бєлгород втратив чверть заправок через атаки дронів, - ЗМІ

21:20 23.07.2026 Чт
1 хв
Пожежі на АЗС спалахують одна за одною
aimg Сергій Козачук
Бєлгород втратив чверть заправок через атаки дронів, - ЗМІ Фото: Бєлгород втратив чверть заправок (Getty Images)
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У Бєлгороді та Бєлгородській агломерації безпілотники масовано атакують автозаправні станції. За останні кілька днів під удар потрапила більш ніж чверть усіх АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Пепел.Бєлгород".

Масштаб атак на АЗС

За підрахунками журналістів, у період з 19 по 23 липня в Бєлгороді та прилеглій агломерації дрони атакували 19 із 71 автозаправки.

Таким чином, унаслідок ударів було уражено 26,7% від загальної кількості АЗС у місті та передмісті.

На багатьох об'єктах виникали пожежі, пошкоджено обладнання та заправну інфраструктуру.

Бєлгород втратив чверть заправок через атаки дронів, - ЗМІФото: карта ураженик АЗС Бєлгородської агломерації (t.me/belpepel)

Вибухи в Бєлгороді

Нагадаємо, російський Бєлгород та прилеглі райони області останнім часом регулярно перебувають під атаками, унаслідок чого зазнають пошкоджень об'єкти енергетики, промисловості та інфраструктури.

Зокрема, у ніч на 7 липня у Бєлгороді знову лунали вибухи та фіксувалися пожежі після чергової ракетної атаки.

Окрім цього, в ніч проти 4 липня через серію вибухів та влучань по місцевій ТЕЦ у місті та агломерації стався тотальний блекаут, унаслідок чого світло зникло майже у всьому Бєлгороді.

Також 23 червня під удар потрапила промислова зона регіону - тоді ракети пошкодили місцевий крейдяний завод.

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