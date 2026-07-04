ua en ru
Сб, 04 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Белгороде тотальный блэкаут: по ТЭЦ прилетели ракеты (видео)

00:59 04.07.2026 Сб
2 мин
Что известно об атаке на Белгород?
aimg Эдуард Ткач
В Белгороде тотальный блэкаут: по ТЭЦ прилетели ракеты (видео) Фото: свет пропал почти во всем городе и даже в Белгородской агломерации (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В ночь с 3 на 4 июля российский Белгород подвергся ракетной атаке. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные российские Telegram-каналы.

Согласно постам в пабликах, атака началась примерно в 23:35. В этот момент в городе были слышны взрывы, работала ПВО, а местные жители жаловались, что в их домах мигает свет.

Чуть позже каналы уточнили, удар был нанесен ТЭЦ "Луч", после чего в районе Харьковской горы Белгорода пропал свет. На объекте возник пожар.

Еще чуть позже была информация, что свет пропал почти во всем городе и даже в Белгородской агломерации (ближайших населенных пунктах к городу).

Паблик "Пепел Белгород" утверждал, что "ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям в городе". Однако OSINT паблики пишут, что атакована лишь ТЭЦ "Луч" и электроподстанция.

Какое точное количество поврежденных объектов, пока неизвестно. Местные власти ситуацию еще не комментировали.

Другие атаки

Напомним, вчера 3 июля россияне тоже пожаловались, что Белгород подвергся ракетной атаке. В результате ударов по Мичуринской ТЭЦ возникли масштабные перебои со светом, водой, сотовой связью и даже интернетом.

Также мы писали, что по данным издания "Медуза", Украина атаковала уже 8 из 10 крупнейших НПЗ России. Некоторые из них были под обстрелом не один раз.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Блэкаут Белгород
Новости
Можем превзойти РФ. Зеленский сделал громкое заявление об украинском оружии
Можем превзойти РФ. Зеленский сделал громкое заявление об украинском оружии
Аналитика
"Килл-зона" на фронте до конца года может достичь 30 км: интервью с командиром 7 корпуса
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Килл-зона" на фронте до конца года может достичь 30 км: интервью с командиром 7 корпуса