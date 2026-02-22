RU

Белгород атаковали ракеты, побита инфраструктура: свет, вода и тепло будут не у всех

Фото: работники российской МЧС (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному удару. Из-за серьезных повреждений инфраструктуры в городе частичный блэкаут, есть проблемы с подачей воды и тепла.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщают росСМИ.

Читайте также: В Белгороде объявлена массовая эвакуация, - росСМИ

В пабликах публикуют кадры ракетного обстрела Белгорода - слышно гул сигнализаций от машин, взрывы; видны вспышки после ударов.

Очевидцы комментируют, что в городе тотальная темнота - свет раздается только от автомобильных фар.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил ракетную атаку.

"Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу. Вследствие этого есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей", - написал Гладков.

По его словам, масштаб повреждений в полном объеме оценят позже. Все оперативные службы на местах. Информация о последствиях уточняется.

Следует отметить, что некоторые паблики пишут - в результате ракетного обстрела Белгорода была повреждена Фрунзенская электроподстанция. Также пуликуются кадры после удара по этой подстанции.

Обновлено в 00:02

В пабликах появились кадры прилета ракеты якобы по Белгородской ТЭЦ.

Предыдущие атаки на Белгород

Как известно, атаки на Белгород случаются время от времени. Город подвергается обстрелам дронов и ракет. Например, 7 февраля Белгород подвергся атаке неизвестных ракет. После ударов в городе возник блэкаут.

За несколько дней до этого, 5 февраля Белгород тоже подвергся ракетной атаке, в результате чего во всей области начались отключения света, тепла и воды.

14 февраля стало известно, что российский Белгород в результате ударов по энергетике остался без отопления и горячей воды как минимум до конца отопительного сезона.

