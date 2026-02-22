Бєлгород атакували ракети, побита інфраструктура: світло, вода та тепло будуть не у всіх

В пабліках публікують кадри ракетного обстрілу Бєлгорода - чутно гул сігналізацій від машин, вибухи; видно спалахи після ударів.

Очевидці коментують, що в місті тотальна темнота - світло роздається лише від автомобільних фар.

Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков підтвердив ракетну атаку.

"Місто Бєлгород і Бєлгородський округ зазнали масованого ракетного обстрілу. Внаслідок цього є серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури. Є перебої з подачею електроенергії, водопостачання та тепла до будинків мешканців", - написав Гладков.

За його словами, масштаб пошкоджень у повному обсязі оцінять пізніше. Усі оперативні служби на місцях. Інформація про наслідки уточнюється.

Слід зазначити, що деякі пабліки пишуть - внаслідок ракетного обстрілу Бєлгорода була пошкоджена Фрунзенська електропідстанція. Також пулікуються кадри після удару по цій підстанції.

Оновлено о 00:02

В пабліках з'явились кадри прильоту ракети ніби-то по Бєлгородській ТЕЦ.