Бєлгород атакували ракети, побита інфраструктура: світло, вода та тепло будуть не у всіх

Фото: працівники російської МНС (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Бєлгород та Бєлгородський округ зазнали маосваного ракетного удару. Через серйозні пошкодження інфраструктури в місті частковий блекаут, є проблеми з подачею води та тепла.

Як передає РБК-Україна, про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також: У Бєлгороді оголошено масову евакуацію, - росЗМІ

В пабліках публікують кадри ракетного обстрілу Бєлгорода - чутно гул сігналізацій від машин, вибухи; видно спалахи після ударів.

Очевидці коментують, що в місті тотальна темнота - світло роздається лише від автомобільних фар.

Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков підтвердив ракетну атаку.  

"Місто Бєлгород і Бєлгородський округ зазнали масованого ракетного обстрілу. Внаслідок цього є серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури. Є перебої з подачею електроенергії, водопостачання та тепла до будинків мешканців", - написав Гладков.

За його словами, масштаб пошкоджень у повному обсязі оцінять пізніше. Усі оперативні служби на місцях. Інформація про наслідки уточнюється.

Слід зазначити, що деякі пабліки пишуть - внаслідок ракетного обстрілу Бєлгорода була пошкоджена Фрунзенська електропідстанція. Також пулікуються кадри після удару по цій підстанції.

Оновлено о 00:02

В пабліках з'явились кадри прильоту ракети ніби-то по Бєлгородській ТЕЦ.

Попередні атаки на Бєлгород

Як відомо, атаки на Бєлгород трапляються час від часу. Місто піддається обстрілам дронів та ракет. Наприклад, 7 лютого Бєлгород зазнав атаки невідомих ракет. Після ударів у місті виник блекаут.

За кілька днів до цього, 5 лютого Бєлгород теж зазнав ракетної атаки, унаслідок чого в усій області почалися відключення світла, тепла і води.

14 лютого стало відомо, що російський Бєлгород унаслідок ударів по енергетиці залишився без опалення і гарячої води щонайменше до кінця опалювального сезону.

