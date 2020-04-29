ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Бельгії зафіксовано понад 7500 смертей від коронавірусу

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 15:53
У Бельгії зафіксовано понад 7500 смертей від коронавірусу
Ілюстративне фото (flickr)

Уряд країни планує почати поетапний вихід з карантину з 4 травня

У Бельгії кількість летальних випадків через коронавірус збільшилась до 7501 особи. Про це повідомляє Le Soir.

Як повідомляється, в країні від коронавірусної інфекції 170 осіб померли за минулу добу, що дещо більше ніж днем раніше, коли ця кількість становила - 134. Однак за останні 24 години в Бельгії лабораторно підтвердили 525 нових випадків інфікування, що на 122 випадки менше, ніж напередодні.

Наразі у Бельгії 4 050 осіб госпіталізували до лікарень з симптомами коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що рада національної безпеки Бельгії прийняла рішення продовжити дію "м'яких" обмежувальних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу, до 3 травня.

Також у Бельгії знову перенесли голосування з питання дострокового завершення чемпіонату країни, перерваного через пандемію коронавірусу.

Крім того, РБК-Україна раніше писало, що вчора, 28 квітня, в аеропорт "Бориспіль" прибули евакуаційні рейси з Вірменії, Італії та Швеції. Повідомляється, що літаками з Єревану, Неаполя і Стокгольма повернулися понад 300 українців.

В Британії будуть проводити тестування на COVID-19 усім, хто працює не з дому Відкриття ринків в Україні: коли і як вони будуть працювати
Новини України БельгиякарантинКоронавірус
News
On Top