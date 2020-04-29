У Бельгії зафіксовано понад 7500 смертей від коронавірусу

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Уряд країни планує почати поетапний вихід з карантину з 4 травня

У Бельгії кількість летальних випадків через коронавірус збільшилась до 7501 особи. Про це повідомляє Le Soir.

Як повідомляється, в країні від коронавірусної інфекції 170 осіб померли за минулу добу, що дещо більше ніж днем раніше, коли ця кількість становила - 134. Однак за останні 24 години в Бельгії лабораторно підтвердили 525 нових випадків інфікування, що на 122 випадки менше, ніж напередодні.

Наразі у Бельгії 4 050 осіб госпіталізували до лікарень з симптомами коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що рада національної безпеки Бельгії прийняла рішення продовжити дію "м'яких" обмежувальних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу, до 3 травня.

Також у Бельгії знову перенесли голосування з питання дострокового завершення чемпіонату країни, перерваного через пандемію коронавірусу.

Крім того, РБК-Україна раніше писало, що вчора, 28 квітня, в аеропорт "Бориспіль" прибули евакуаційні рейси з Вірменії, Італії та Швеції. Повідомляється, що літаками з Єревану, Неаполя і Стокгольма повернулися понад 300 українців.