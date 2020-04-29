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У Польщі відкриють готелі та торгові центри

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 15:05
У Польщі відкриють готелі та торгові центри
Фото: Матеуш Моравецький (flickr.comKancelaria Premiera)

Прем’єр наголосив, що наразі заходи безпеки будуть залишатись актуальними

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про послаблення карантинних обмежень у Польщі з 4 травня. Про це повідомляє RMF 24.

Як він повідомив, з 4 травня уряд Польщі буде поступово послаблювати карантин. Так, відкриються музеї та бібліотеки, готелі та торгові центри. Крім того, з 6 травня влада надасть можливість відновити роботу яслам та дитсадкам, однак остаточне рішення приймуть їхні директори та засновники, якщо заклади зможуть виконувати критерії, визначені у методичних рекомендаціях Міністерства охорони здоров’я.

Також прем’єр додав, що заходи безпеки будуть залишатись актуальними, не дивлячись на послаблення карантинних обмежень.

"Ми відкриваємо економіку, але ми не повинні ні на йоту послаблювати заходи безпеки. Пам'ятайте: виходимо з дому тільки на роботу, в магазин і при наявності інших поважних причин", - сказав Моравецький.

Як він зазначив, наступні етапи виходу з карантину анонсуватимуть кожні 2 тижні, залежно від розвитку ситуації.

Нагадаємо, карантин в Україні планують почати послаблювати з 11 травня, але обмеження планують знімати поступово.

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