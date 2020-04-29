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В Україну повернулися евакуаційні рейси з Вірменії, Італії та Швеції

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 12:06
В Україну повернулися евакуаційні рейси з Вірменії, Італії та Швеції
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

Було евакуйовано понад 300 українців

Вчора, 28 квітня, в аеропорт "Бориспіль" прибули евакуаційні рейси з Вірменії, Італії та Швеції. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що літаками з Єревану, Неаполя і Стокгольма повернулися понад 300 українців.

"Після приземлення прикордонники провели температурний скринінг пасажирів. Підвищеної температури не виявлено, жоден з пасажирів на самопочуття не скаржився", - повідомили в МВС.

Також наголошується, що всі пасажири, крім одного, скористалися можливістю пройти самоізоляцію будинку за допомогою програми Дій вдома". Пасажир, який не встановив додаток, пройде обсервацію в Києві.

для евакуації українців готують ще 20 спеціальних рейсів. Після повернення в Україну громадяни зобов'язані пройти або двотижневу самоізоляцію за допомогою додатка, або обсервацію.

За словами президента Володимира Зеленського, евакуація українців з-за кордону спеціальними рейсами буде відбуватися поступово і контрольовано. У день буде вчинятися не більше 4 спецрейсів.

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