В Бельгии зафиксировано более 7500 смертей от коронавируса

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Правительство страны планирует начать поэтапный выход из карантина с 4 мая

В Бельгии число летальных случаев из-за коронавируса увеличилась до 7501 лица. Об этом сообщает Le Soir.

Как сообщается, в стране от коронавирусной инфекции 170 человек скончались за минувшие сутки, что немного больше чем днем ранее, когда это число составляло - 134. Однако за последние 24 часа в Бельгии лабораторно подтвердили 525 новых случаев инфицирования, что на 122 случая меньше, чем накануне.

Сейчас в Бельгии 4 050 человек госпитализировали в больницы с симптомами коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее сообщалось, что совет национальной безопасности Бельгии принял решение продлить действие "мягких" ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, к 3 мая.

Также в Бельгии снова перенесли голосования по вопросу досрочного завершения чемпионата страны, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, РБК-Украина ранее писало, что вчера, 28 апреля, в аэропорт "Борисполь" прибыли эвакуационные рейсы из Армении, Италии и Швеции. Сообщается, что самолеты из Еревана, Неаполя и Стокгольма вернулись более 300 украинцев.