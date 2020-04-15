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У Бельгії продовжили карантин до початку травня

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 20:28
У Бельгії продовжили карантин до початку травня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зараз йде п'ята тиждень з моменту введення обмежень в Бельгії

Рада національної безпеки Бельгії прийняв рішення продовжити дію "м'яких" обмежувальних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу, до 3 травня. Про це повідомляє видання RTL-info.

При цьому наголошується, що зараз йде п'ята тиждень з моменту введення обмежень соціального та економічного життя в Бельгії, і час для зняття заходів ще не настав.

Одним з наслідків такого рішення стала відміна іспитів для учнів у початковій і середній школах.

"Сьогодні ми говорили не про будь-які заходи з ослаблення обмежувальних заходів, але про продовження таких заходів, виходячи з того факту, що вірус досі не вдалося перемогти", - зазначив міністр-президент регіону Валлонія Еліо Ді Рупо.

Також зазначається, що носіння масок буде обов'язковим лише в тих умовах, коли міри соціального дистанціювання не можуть бути дотримані.

Нагадаємо, уряд Бельгії з 20 березня у зв'язку з пандемією коронавірусу закрив кордони для несуттєвих поїздок. Обмеження на в'їзд в Бельгії будуть контролювати правоохоронні органи, а порушників будуть карати.

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