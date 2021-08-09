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У Білорусі ліквідували організацію лауреата Нобелівської премії

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Мінськ, Понеділок 09 серпня 2021 19:36
У Білорусі ліквідували організацію лауреата Нобелівської премії Фото: лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич (Svetlana Alexievich/Facebook)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховний суд Білорусі задовольнив позов Міністерства юстиції про ліквідації громадського об'єднання "Білоруський ПЕН-центр". Організацію очолювала лауреат Нобелівської премії з літератури, член Президії Координаційної ради країни Світлана Алексієвич.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал центру.

"За результатами другого судового засідання у справі організації "Білоруський ПЕН-центр" був ліквідований", - йдеться в повідомленні.

"Білоруський ПЕН-центр" був заснований в 1989 році, як об'єднання літераторів країни. У 1990 році був прийнятий в міжнародний ПЕН-центр. Має статус "А" в ЮНЕСКО і консультативний в ООН. Алексієвич керує центром з 2019 року.

Нагадаємо, в кінці липня Мін'юст Білорусі подав до суду позов про ліквідацію Білоруської асоціації журналістів. У якості причини у відомстві назвали "повторне порушення законодавства".

Відзначимо, в липні у Білорусі проходив масові обшуки і затримання журналістів і співробітників ЗМІ.

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