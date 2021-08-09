У Білорусі ліквідували організацію лауреата Нобелівської премії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал центру .

"За результатами другого судового засідання у справі організації "Білоруський ПЕН-центр" був ліквідований", - йдеться в повідомленні.

"Білоруський ПЕН-центр" був заснований в 1989 році, як об'єднання літераторів країни. У 1990 році був прийнятий в міжнародний ПЕН-центр. Має статус "А" в ЮНЕСКО і консультативний в ООН. Алексієвич керує центром з 2019 року.