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Влада Білорусі хоче ліквідувати асоціацію журналістів країни: Мін'юст подав позов до суду

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Мінськ, Середа 21 липня 2021 16:56
Влада Білорусі хоче ліквідувати асоціацію журналістів країни: Мін'юст подав позов до суду Фото: білоруська влада хоче ліквідувати в країні асоціацію журналістів (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Білорусі хоче ліквідувати білоруську асоціацію журналістів (БАЖ). Мін'юст подав до суду відповідний позов. В якості причини такого рішення у відомстві назвали "повторне порушення законодавства".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мін'юст Білорусі.

"До Верховного Суду позовна заява про ліквідацію даного громадського об'єднання", - йдеться в повідомленні відомства.

Там зазначили, що рішення про ліквідацію БАЖ прийнято після "неприйняття заходів щодо усунення порушень законодавства" з боку об'єднання після винесеного письмового попередження.

"Дане громадське об'єднання не вжило заходів щодо усунення порушень, що неприпустимо", - уточнили в Мін'юсті.

Глава БАЖ Андрій Бастунець назвав дії влади "зачисткою" і пообіцяв правовими методами захищати об'єднання.

"Все очевидно. Мін'юст навіть не намагається хоча б дотримати пристойності. Зачистка, так. Але я весь час говорю: сьогодні право нас не захищає, сьогодні ми захищаємо право. Тому, незважаючи на очевидність ситуації і, здавалося б, її безнадійність, ми будемо правовими методами захищати БАЖ і право. у тому числі в суді ", - написав він у Telegram-каналі організації.

Нагадаємо, в Білорусі проходять масові обшуки і затримання журналістів і співробітників ЗМІ. На початку липня білоруські правоохоронці обмежили доступ до видання "Наша Ніва", а у редакторів пройшли обшуки.

У травні білоруські силовики затримали 15 співробітників видання TUT.BY. У середині липня їм продовжили утримання під вартою до 18 вересня 2021 року.

у Білорусі затримали головного редактора новинного порталу Hrodna.life.

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