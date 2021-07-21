Влада Білорусі хоче ліквідувати асоціацію журналістів країни: Мін'юст подав позов до суду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мін'юст Білорусі .

"До Верховного Суду позовна заява про ліквідацію даного громадського об'єднання", - йдеться в повідомленні відомства.

Там зазначили, що рішення про ліквідацію БАЖ прийнято після "неприйняття заходів щодо усунення порушень законодавства" з боку об'єднання після винесеного письмового попередження.

"Дане громадське об'єднання не вжило заходів щодо усунення порушень, що неприпустимо", - уточнили в Мін'юсті.

Глава БАЖ Андрій Бастунець назвав дії влади "зачисткою" і пообіцяв правовими методами захищати об'єднання.

"Все очевидно. Мін'юст навіть не намагається хоча б дотримати пристойності. Зачистка, так. Але я весь час говорю: сьогодні право нас не захищає, сьогодні ми захищаємо право. Тому, незважаючи на очевидність ситуації і, здавалося б, її безнадійність, ми будемо правовими методами захищати БАЖ і право. у тому числі в суді ", - написав він у Telegram-каналі організації.