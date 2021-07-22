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У Білорусі вирішили ліквідувати організацію лауреата Нобелівської премії

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Мінськ, Четвер 22 липня 2021 20:21
У Білорусі вирішили ліквідувати організацію лауреата Нобелівської премії Фото: лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич (Svetlana Alexievich/Facebook)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Білорусі вирішили ліквідувати організацію "Білоруський ПЕН-центр", яку очолює лауреат Нобелівської премії з літератури, член Президії Координаційної ради країни Світлана Алексієвич. Мін'юст подав до суду відповідний позов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал центру.

"Верховним судом Республіки Білорусь порушено цивільну справу за позовом Міністерства юстиції до республіканського громадського об'єднання" Білоруський ПЕН-центр "про ліквідацію", - йдеться в листі.

Раніше рахунок Центру був заарештований за рішенням слідчого комітету Білорусі. Причина такого рішення силовиків не уточнювалася.

"Білоруський ПЕН-центр" був заснований в 1989 році, як об'єднання літераторів країни. У 1990 році був прийнятий в міжнародний ПЕН-центр. Має статус "А" в ЮНЕСКО і консультативний в ООН.

Нагадаємо, днем раніше Мін'юст Білорусі подав до суду позов про ліквідацію Білоруської асоціації журналістів. В якості причини у відомстві назвали "повторне порушення законодавства".

Відзначимо останні місяці в Білорусі проходять масові обшуки і затримання журналістів і співробітників ЗМІ. На початку липня білоруські правоохоронці обмежили доступ до видання "Наша Ніва", а у редакторів пройшли обшуки.

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