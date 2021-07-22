У Білорусі вирішили ліквідувати організацію лауреата Нобелівської премії
Влада Білорусі вирішили ліквідувати організацію "Білоруський ПЕН-центр", яку очолює лауреат Нобелівської премії з літератури, член Президії Координаційної ради країни Світлана Алексієвич. Мін'юст подав до суду відповідний позов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал центру.
"Верховним судом Республіки Білорусь порушено цивільну справу за позовом Міністерства юстиції до республіканського громадського об'єднання" Білоруський ПЕН-центр "про ліквідацію", - йдеться в листі.
Раніше рахунок Центру був заарештований за рішенням слідчого комітету Білорусі. Причина такого рішення силовиків не уточнювалася.
"Білоруський ПЕН-центр" був заснований в 1989 році, як об'єднання літераторів країни. У 1990 році був прийнятий в міжнародний ПЕН-центр. Має статус "А" в ЮНЕСКО і консультативний в ООН.
Нагадаємо, днем раніше Мін'юст Білорусі подав до суду позов про ліквідацію Білоруської асоціації журналістів. В якості причини у відомстві назвали "повторне порушення законодавства".
Відзначимо останні місяці в Білорусі проходять масові обшуки і затримання журналістів і співробітників ЗМІ. На початку липня білоруські правоохоронці обмежили доступ до видання "Наша Ніва", а у редакторів пройшли обшуки.