В Беларуси ликвидировали организацию лауреата Нобелевской премии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал центра .

"По результатам второго судебного заседания по делу организации "Белорусский ПЕН-центр" был ликвидирован", - говорится в сообщении.

"Белорусский ПЕН-центр" был основан в 1989 году, как объединение литераторов страны. В 1990 году был принят в международный ПЕН-центр. Имеет статус "А" в ЮНЕСКО и консультативный в ООН. Алексиевич руководит центром с 2019 года.