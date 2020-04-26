У Білорусі кількість заражених перевищила 10 тис. осіб

У Білорусі виявили понад 10 тис. випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

За минулу добу COVID-19 діагностували у 873 білорусів. Загальна кількість інфікованих, станом на 26 квітня, становить 10 тис. 463 людини. Всього в Білорусі було проведено 147 тис. 525 тестів.

З початку епідемії в країні від коронавірусу померли 72 пацієнти. Ще 1 695 осіб одужали і були виписані з лікарень.

30 березня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь знаходиться на піку захворюваності коронавірусом. Тоді в країні було 152 хворих. Через тиждень число інфікованих перевалило за тисячу. Для порівняння, в Україні тоді було зафіксовано трохи більше 2 тис. інфікованих.

Раніше Лукашенко неодноразово заявляв про перебільшення наслідків коронавірусу. Так, 17 квітня білоруський президент запропонував відновити навчальний процес у школах країни, назвавши при цьому носіння масок у школах дурістю.

Також глава країни заявляв, що заражені білоруси вмирають не від коронавірусу, а від хвороб, які мали раніше. Лукашенко також запевнив, що жоден білорус від коронавіруса надалі не помре.