В Беларуси число заразившихся превысило 10 тыс. человек

В Беларуси выявили более 10 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

За прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 873 беларусов. Общее число инфицированных, по состоянию на 26 апреля, составляет 10 тыс. 463 человека. Всего в Беларуси было проведено 147 тыс. 525 тестов.

С начала эпидемии в стране от коронавируса скончались 72 пациента. Еще 1695 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

30 марта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь находится на пике заболеваемости коронавирусом. Тогда в стране было 152 заболевших. Спустя неделю число инфицированных перевалило за тысячу. Для сравнения, в Украине тогда было зафиксировано чуть больше 2 тыс. инфицированных.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял о преувеличении последствий коронавируса. Так, 17 апреля беларуский президент предложил возобновить учебный процесс в школах страны, назвав при этом ношение масок в школах глупостью.

Также глава страны заявлял, что зараженные беларусы умирают не от коронавируса, а от болезней, которые имели ранее. Лукашенко также заверил, что ни один беларус от коронавируса в дальнейшем не умрет.