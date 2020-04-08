Кількість заражених коронавірусом в Білорусі перевищила 1 тис. осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Лукашенко публічно виступає проти будь-яких різновидів карантину

В Білорусі на сьогодні лабораторно підтвердили 1066 тис. заражень коронавірусом. Про це повідомляє TUT.by.

Як повідомляється, за минулу добу в Білорусі зафіксували найбільшу кількість заражень, що складає 205 нових випадків коронавірусу. Загалом осіб які хворіють на недугу налічують 1066 людей з них 13 загинуло.

Як зазначається, президент Білорусі Олександр Лукашенко публічно виступає проти будь-яких різновидів карантину і каже, що проти коронавірусу можна боротися горілкою і тракторами.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не буде посилати чартерні рейси за тими білорусами, які виїхали з країни не дивлячись на попередження, пов'язані з розповсюдженням коронавірусу у світі.

Також у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 Білорусь на три місяці заборонила експорт гречки, цибулі і часнику. Зазначені продукти заборонили вивозити з Білорусі незалежно від країни їхнього походження, щоб забезпечити ними своє населення.

Крім того, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що найважчою проблемою сьогодні в Білорусі є ситуація з економікою, яка страждає через спалах коронавірусу у світі.