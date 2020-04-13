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Лукашенко заявив про нібито відсутність смертей від коронавірусу в Білорусі

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 16:38
Лукашенко заявив про нібито відсутність смертей від коронавірусу в Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко пообіцяв, що ніхто з інфікованих білорусів від вірусу не помре

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито в країні не зареєстровано жодного випадку смерті від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу бєларуського президента.

Лукашенко стверджує, що білоруси помирають не від COVID-19, а від хронічних захворювань.

"У нас в країні не померла жодна людина від коронавірусу. Жодна! Вони померли від букету хронічних хвороб, які у них були. Це серцево-судинна недостатність, дихальна легенева недостатність. У комплекті. І цукровий діабет. І додається коронавірус", - заявив глава Білорусі.

Більш того, Лукашенко запевнив, що жоден білорус від коронавірусу не помре.

"Хай навіть не переживають. Ніхто від коронавірусу в нашій країні не помре. Я публічно про це заявляю. Це моє тверде переконання, виходячи з аналізу не тільки минулих років... Ми вже знайшли комбінації ліків, щоб рятувати людей", - зазначив президент країни.

Лукашенко також заявив, що не планує вводити карантину в країні, незважаючи на зростання випадків зараження серед населення.

"Нічого не забороняємо, але сказали, що життя у ваших руках. Туди, куди людина не хоче йти, вона не йде. Нічого не забороняємо, ніяких карантинів, нічого не вводили. І не треба їх заганяти в квартири, замикати їх там. Людина своїм життям розпоряджається сама. А ми повинні допомагати їй, що ми і робимо", - резюмував Лукашенко.

На сьогоднішній день відомо про майже 3 тис. підтверджених випадків зараження COVID-19 в Білорусі і 29 смертей від інфекції. До слова, за тиждень число заражень в країні зросло майже втричі.

В Україні коронавірусом заразилися 3102 людини. Відомо про 93 випадки смерті. Вилікувалися від інфекції 97 українців.

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