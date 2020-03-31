Лукашенко: Білорусь знаходиться на піку захворюваності коронавірусом

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко зазначив, що кожну весну настає пік захворюваності

Найважча проблема сьогодні в Білорусі - це ситуація з економікою, яка страждає через спалах коронавірусу у світі. Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив на зустрічі з головою Ради Республіки Наталією Кочановой, передає видання "БЕЛТА".

Лукашенко зазначив, що захворюваність перебуває на піку.

"Як завжди, кожну весну настає пік захворюваності і потім йде падіння. Я вже молю Бога, щоб до Великодня цей пік пішов вниз", - зазначив він.

Нагадаємо, в Білорусі помер перший пацієнт з підтвердженим випадком коронавірусу. Жертвою коронавіруса став 75-річний актор Національного академічного драматичного театру Віктор Дашкевич.

За офіційними даними, у Білорусі підтверджені 152 випадки коронавірусу, 47 осіб одужали.

Раніше Лукашенко заявив, що не буде посилати чартерні рейси за тими білорусами, які виїхали з країни не дивлячись на попередження, пов'язані з поширенням коронавірусу у світі.