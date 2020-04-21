Лукашенко вважає дурістю носіння масок у школах

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Рішення про відновлення навчального процесу у Білорусі приймалося після епідеміологічного аналізу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає дурістю носіння захисних масок в школах у зв'язку з пандемією коронавіруса. Про це повідомили в прес-службі президента Білорусі.

За словами Лукашенка, ті, хто змушує дітей носити маски, користуватися "горючими антисептиками на етанолі" і розсаджує по класу, займаються "окозамилюванням і показухою".

"Дурість несусвітня. Не можна дітям ці маски одягати, особливо в школі. Такої вимоги не було. І якщо де-то це є, ті, хто це запровадив, відповідять. Ви краще відкрийте вікно, провітріть, щоб було свіжо. Якщо там хтось "вправляється", швидше за все, це самодіяльність. А через те, що міністерство і губернатори не проконтролювали це питання, вони дадуть відповідь", - прокоментував Лукашенко інформацію про введення захисних заходів у школах Білорусі.

Також він зазначив, що рішення про відновлення навчального процесу в школах приймалося після аналізу епідеміологічної ситуації в країні.

"ГРВІ у нас вже майже на нулі... Що стосується цього вірусу: оцінюючи все, вивчаючи думки, доповідали мені. Я прийняв рішення, що треба починати ходити до школи і вчитися", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, 17 квітня Лукашенко заявив про необхідність відновлення навчального процесу. За його словами, на втягування в освітній процес має вистачити одного тижня після Пасхи.

Раніше РБК-Україна писало, що місія Всесвітньої організації охорони здоров'я представила рекомендації по коронавирусу за підсумками свого візиту в Білорусь. Зокрема, ВООЗ рекомендувала скасувати всі громадські заходи і продовжити інформування про COVID-19.