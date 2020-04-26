Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 26 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Після послаблення карантину в Україні продовжить діяти "масковий режим"

Боротьба з пандемією коронавірусу в світі триває кілька місяців. Загроза спалаху захворюваності в Україні на травневі свята залишається високою. Пом'якшення карантину може початися тільки після 11 травня, проте в нових стандартах життя збережуться важливі обмеження. Детально про ситуацію з СOVІD-19 в Україні і світі - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

коронавірусом заразилося 8125 українців

число летальних випадків зросло до 201

в лікарні почалися поставки українських ПЛР-систем

Кабмін представив нові стандарти життя після карантину

вчені довели вплив тепла на швидкість напіврозпаду СOVІD-19

Статистика по Україні

За минулий день зафіксовано рекордне число випадків одужання серед українців. Повторні тести на СOVІD-19 виявилися негативними у 181 пацієнта, з них 19 дітей. З початку епідемії лікування від коронавірусу успішно завершили 782 людини.

Однак швидкість захворюваності залишається на колишньому рівні - за добу виявлено 478 нових випадків. 138 осіб було госпіталізовано. Всього в Україні СOVІD-19 був підтверджений у 8125 громадян. Загальна кількість виконаних тестувань становить 83 577.

За даними МОЗ, від ускладнень хвороби помер 201 пацієнт (8 за минулі 24 години). Більшість померлих - чоловіки (105 осіб). 86% летальних випадків зареєстровано серед людей від 50 років.

У лікарні України госпіталізовано 2627 пацієнтів, серед них 112 дітей. У важкому стані перебувають 104 хворих, одна дитина підключена до апарату ШВЛ. 5498 пацієнтів лікуються на самоізоляції вдома під контролем лікарів.

Боротьба з СOVІD-19 в Україні

Через спалах коронавірусу студенти українських вищих навчальних закладів завершать навчальний рік дистанційно. Терміни проведення сесії не будуть зміщені, а здача іспитів пройде в дистанційному режимі. У МОН також відзначили, що в разі пом'якшення карантину, заклади вищої освіти зможуть організувати сесію в аудиторіях.

Поминальні дні у багатьох регіонах України перенесені. У зв'язку з можливим зростанням інфікування на вихідні 25-26 квітня були закриті для відвідувань кладовища в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Сумах, Мукачевому, Кривому Розі, Житомирі, Вінниці, Рівному, Донецькій області.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про початок поставок ПЛР-тестів українського виробництва в регіони країни. Підприємство "Укргентех" відправило в лікарні вже 3 тис. ПЛР-систем, розрахованих на проведення 300 тис. тестів. На 26 квітня запланована поставка ще 1,5 тис. лабораторних систем.

Уряд презентував нові стандарти життя після пом'якшення карантину. Українцям доведеться дотримуватися обмежень і після ослаблення протиепідемічного режиму.

Зокрема, збережеться вимога носіння масок в громадських місцях, дотримання дистанції в 1,5 м, обробка поверхонь в місцях скупчення людей, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив план переходу до "безконтактної економіки", що допоможе знизити загрозу поширення коронавірусу. Він передбачає використання онлайн-продажів, безготівкових платежів, безконтактну доставку, спеціальне обслуговування в супермаркетах, кафе і ресторанах.

В Офісі президента розповіли, що карантин в Україні буде пом'якшуватися поетапно в проміжках від 5 до 14 днів, щоб не допустити повторного зростання захворюваності.

Всього передбачено п'ять етапів ослаблення обмежень. Перший з них може розпочатися 11 травня з дозволу на відвідування парків, на роботу непродовольчих магазинів оптової та роздрібної торгівлі.

Другий етап включає відновлення навчання у випускних класах; з обмеженнями відкриються готелі, спортзали, заклади побутового обслуговування, кінотеатри під відкритим небом.

Третій етап зняття карантину передбачає відновлення транспортних перевезень у міжміському та міжобласному напрямках, робота метро за спецперепустками, зняття заборони на відвідування дитячих і спортивних майданчиків, відкриття ТРЦ без розважальних зон.

На четвертому етапі запрацює весь громадський транспорт, включаючи метро, ​​відкриються зони розваг в ТРЦ, відновлять роботу освітні, культурні, спортивні заклади.

П'ятий етап є фактичним завершенням карантину, коли скасують всі обмеження.

У плані уряду з ослабленню карантинного режиму також позначено 4 рівня реагування, які будуть застосовуватися для оцінки епідеміологічної обстановки в конкретних регіонах, районах, містах України.

Пандемія коронавірусу в світі

Кількість інфікованих СOVІD-19 на планеті наближається до 3 млн. Загальне число хворих з початку пандемії досягло 2 831 915, з них 807 037 пацієнтів одужали і 197 318 померли.

США займає перше місце по числу виявлених випадків зараження коронавірусом. Захворіло 935 232 осіб, з них 52 193 померли і 110 432 - одужали.

Американські вчені продовжують досліджувати коронавірус. Так, нові дослідження в США підтвердили, що СOVІD-19 вразливий до сонячного світла і тепла. Період напіврозпаду частин вірусу скорочувався в лабораторних умовах зі збільшенням температури і вологи.

В Італії 10% від усіх випадків заражених становлять медичні працівники, близько 150 лікарів померло від коронавіруса. П'яту добу поспіль в країні зменшується захворюваність. Всього в Італії захворіло 192 994 особи, з них 25 969 померли, одужали - 60 498.

В Іспанії протягом 6 днів знижується кількість летальних випадків. За минулу добу померло 367 осіб - найменший показник за квітень. Також кількість видужалих пацієнтів, перевищила кількість нових випадків. За останні 24 години було виявлено 2796 випадків зараження, а з лікарні виписали 3105 осіб.

Уряд Естонії продовжив дію надзвичайного стану до 17 травня. В останні тижні в країні зменшується кількість нових випадків інфікування. Однак дію обмежень вирішили продовжити до середини травня, після чого почнеться поетапне пом'якшення карантину.

В Ізраїлі починається другий етап пом'якшення карантину з 26 квітня. Уряд дозволить відкриття магазинів, що знаходяться за межами критих торгових центрів, а також перукарень та салонів краси. При цьому поліція буде штрафувати за вихід з дому без маски.

Дитячі садки та школи Польщі через спалах коронавірусу будуть закриті до 24 травня. Школярі продовжать вчитися дистанційно, а іспити почнуться в червні. З 20 квітня в Польщі вже почалося поетапне ослаблення карантину.

В Азербайджані з 27 квітня почнеться пом'якшення карантинних обмежень. Уряд дозволить роботу торгових точок, а саме з продажу косметики та парфумерії, одягу, взуття та шкіряних виробів, ювелірних прикрас. При цьому зберігається заборона на роботу великих ТРЦ.

На круїзному лайнері Costa Atlantica в Японії продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. За минулу добу у 57 членів екіпажу тести дали позитивний результат, усього на борту 150 інфікованих. Судно пришвартовано в Японії з лютого.