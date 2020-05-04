У Білорусі вже 17,5 тисячі інфікованих COVID-19 і понад 100 жертв

Фото: прапор Білорусі (wikipedia.org)

За останню добу коронавірус підтвердили у 784 осіб

У Білорусі станом на 4 травня вже 17 489 тисяч інфікованих і понад 100 жертв COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я Білорусі.

Так, від коронавірусу померли 103 людини. Станом на 3 травня заражених було 16705, таким чином, приріст за добу склав 784 людини.

Зазначимо, Білорусь є однією з декількох країн Європи, де досі не оголосили карантин і не зупинили роботу підприємств. Влада також продовжує наполягати, що майже всі померлі від коронавірусу мали "ряд хронічних захворювань".

Раніше представник ВООЗ інформував, що Білорусь за темпами поширення COVID-19 випереджає сусідні країни. При цьому в ВООЗ закликали країну посилити карантин.

Попри це, президент Білорусі Олександр Лукашенко виступає проти введення карантину в країні, заявляючи, що громадянам "це не треба".

Крім того, він заявив, що парад на 9 травня на честь Дня перемоги в країні не буде скасований. За його словами, це емоційна, глибоко ідеологічна річ.

Також білоруський лідер під час спілкування з президентом Молдови заявив, що вибори глави держави точно пройдуть влітку, попри пандемію коронавірусу.