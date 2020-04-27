Лукашенко заявив, що Білорусі не треба карантин через COVID-19

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко зазначив, що білоруси його "на вила піднімуть"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що його країні не потрібен карантин через пандемію коронавірусу. Про це він заявив сьогодні під час спілкування з жителями Наровлянського району Гомельської області, передають білоруські ЗМІ.

Лукашенко зазначив, що в разі необхідності готовий ввести карантин і комендантську годину. У той же час він підкреслив, що білорусам "це не треба".

"Так мене люди на вила піднімуть. Немає такої необхідності", - заявив Лукашенко та підкреслив, що Білорусь не закривала свої кордони, а також не вводила обмеження на відвідування храмів та цвинтарів.

Нагадаємо, до цього Лукашенко назвав дурістю носіння захисних масок у школах у зв'язку з пандемією коронавірусу.

"Не можна дітям ці маски одягати, особливо в школі. Такої вимоги не було. І якщо десь це є, ті, хто це запровадив, відповідатимуть. Ви краще відкрийте вікно, провітріть, щоб було свіжо", - заявив білоруський президент.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я закликала Білорусь скасувати всі громадські заходи. На сьогодні в країні підтверджено більше 10 тисяч випадків COVID-19.