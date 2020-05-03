Ми не можемо скасувати парад на 9 травня, - Лукашенко

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

За його словами, це емоційна, глибоко ідеологічна річ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що парад на 9 травня на честь Дня перемоги в країні не буде скасований через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Белта".

За його словами, це емоційна, глибоко ідеологічна річ.

"Повинен сказати, що ми не можемо скасувати парад. Просто не можемо. Я довго над цим думав. Звичайно, це емоційна, глибоко ідеологічна річ. Треба пам'ятати, що ті люди (учасники війни, - ред.) вмирали, може бути, і від вірусів, інших хвороб. Але вони це не відчували часом і про це не думали. І вмирали вони заради нас, як би це пафосно не звучало. І подумайте, що скажуть люди. Може, не відразу, через день, через два після цього, - скажуть, що злякалися", - заявив Лукашенко.

При цьому він попередив організаторів, що в разі проведення параду "нікого тягнути на цей захід не треба".

"Не хочуть люди, бояться, бережуть здоров'я - ми це зрозуміємо. Достатньо сьогодні охочих - тисячі й тисячі людей хочуть, щоб цей захід пройшов", - сказав президент Білорусі.

Нагадаємо, раніше представник ВООЗ інформував, що Білорусь за темпами поширення COVID-19 випереджає сусідні країни. Він зазначив, що темпи поширення цього вірусу в країні є одними з найшвидших серед країн Європи.

Попри це, Лукашенко виступає проти введення карантину у Білорусі, заявляючи, що громадянам "це не треба".